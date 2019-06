Historischer Kalender – 10. Juni

1794 – Auf Grundlage eines jakobinischen Terrorgesetzes kann in Frankreich die Todesstrafe praktisch willkürlich und ohne Appellationsmöglichkeit durch Revolutionstribunale verhängt werden. Bei Massenexekutionen sterben rund 40.000 Menschen unter der Guillotine.

1809 – Das erste auf offener See fahrende Dampfschiff läuft in New York zur Jungfernfahrt aus. Am 23.6. trifft die "Phoenix" in Philadelphia ein.

1829 – Auf der Themse findet zwischen Hambleton Lock und Henley Bridge das erste Universitäts-Ruderrennen statt: Oxford gewinnt.

1844 – Bei Dresden wird mit dem Bau der Sächsisch-Böhmischen Eisenbahn begonnen.

1849 – Der polnische Revolutionär Ludwig von Mieroslawski übernimmt den Oberbefehl der badisch-pfälzischen Truppen.

1894 – Als Schutzmacht Koreas widersetzt sich China dem Vordringen Japans: Beginn des chinesisch-japanischen Krieges, der 1895 mit dem Sieg der Japaner endet.

1904 – In Weimar wird die wieder hergestellte Fassung der Oper "Der Barbier von Bagdad" von Peter Cornelius aufgeführt.

1919 – Auf der Pariser Friedenskonferenz wird die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) gegründet.

1924 – In Italien wird der sozialistische Parlamentsabgeordnete Giacomo Matteotti, ein erbitterter Gegner der Faschisten, von einem Schlägerkommando ermordet.

1934 – In Österreich werden innerhalb von 24 Stunden acht Nazi-Sprengstoffanschläge auf Bahnanlagen verübt.

1944 – Die französische Ortschaft Oradour-sur-Glane bei Limoges wird von deutschen SS-Verbänden niedergebrannt. Alle 649 Einwohner, darunter viele Frauen und Kinder, werden bei dem Massaker ermordet.

1949 – Die USA fordern die israelische Regierung auf, arabischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Heimstätten zu ermöglichen.

1949 – Der Alliierte Rat genehmigt die Wiederherstellung des Telegrafen- und Telefonverkehrs zwischen Österreich und Deutschland.

1954 – Eröffnung des Innkraftwerks Braunau-Simbach.

1969 – Papst Paul VI. besucht den Weltkirchenrat in Genf, in dem Protestanten, Orthodoxe, Anglikaner und Altkatholiken zusammengeschlossen sind.

1984 – Die US-Streitkräfte fangen erstmals mit einer Versuchsrakete einen Sprengkopf im Weltraum ab und zerstören ihn.

1994 – Streit um Nordkoreas Atomanlagen: Die IAEO suspendiert die technische Hilfe, weil das Land den internationalen Inspektoren die Kontrolle der Reaktorbrennstäbe verweigert.

Geburtstage:

Johann Freiherr von Hiller, öst. General (1754-1819)

Karl Freiherr Haller von Hallerstein, dt. Baumeister (1774-1817)

Gustave Courbet, frz. Maler (1819-1877)

Jewgenij Tschasow, russ. Mediziner, Mitbegründer der Internationalen Ärztevereinigung gegen den Atomkrieg (IPPNW), ehem. sowj. Gesundheitsminister (1929- )

Edward Osborne Wilson, US-Zoologe (1929- )

Harald Juhnke, dt. Schauspieler (1929-2005)

Alois Mock, öst. Politiker (1934-2017)

Carlo Ancelotti, ehem. ital. Fußballspieler, Fußballtrainer u.a. von Juventus Turin, FC Chelsea, Real Madrid (1959- )

Todestag:

Karl Vaugoin, öst. Politiker (1873-1949)

Giacomo Matteotti, ital. Politiker (1885-1924)

Joaquim Paco d'Arcos (eigtl. J. Correa da Silva), port. Schriftsteller (1908-1979)

Hans Lechner, öst. Politiker (1913-1994)

Alfred Stögmüller, ehem. Intendant des Linzer Landestheaters (1925-2004)

Ray Charles, US-amer. Soul-, Blues-, Jazzmusiker (1930-2004)

(APA, 10.6.2019)