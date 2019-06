Historischer Kalender – 9. Juni

1239 – Herzog Otto III. von Andechs-Meranien verleiht Innsbruck das Stadtrecht.

1549 – Die Kirche von England nimmt ein für das ganze Land gültiges Gebetsbuch an.

1919 – Die Rote Armee erobert die Festung Ufa in Baschkirien, einen strategisch wichtigen Stützpunkt der weißrussischen Armee von General Alexander Koltschak.

1929 – Das "Hamburger Hafenkonzert", die älteste Rundfunksendereihe der Welt, wird erstmals ausgestrahlt.

1934 – Donald Duck, am Zeichentisch von Walt Disney entstandene Ente, hat in dem Zeichentrickfilm "The Wise Little Hen" (Die schlaue kleine Henne), seinen ersten Kinoauftritt.

1944 – Nach dem Verzicht von König Viktor Emanuel III. von Italien auf die Regierungsgeschäfte und der Ernennung von Kronprinz Umberto zum Regenten bildet der Sozialdemokrat Ivanoe Bonomi eine antifaschistische Regierung mit Graf Sforza und dem Philosophen und Historiker Benedetto Croce.

1959 – Das erste mit Polaris-Raketen ausgestattete amerikanische Atom-U-Boot, die "George Washington", läuft in Groton vom Stapel.

1974 – Mit seinem dritten Sieg in Folge gewinnt Eddy Merckx den Giro d'Italia zum insgesamt fünften Mal – das ist Rekord.

1989 – Die Umweltminister der EG-Staaten beschließen die Katalysatorenpflicht auch für Kleinwagen von Ende 1992 an.

1994 – Aus "Liebeskummer" kapert ein 22-jähriger Zeitsoldat in der Kaserne Zwölfaxing einen Panzer und fährt mit dem 47-Tonner bis nach Wien-Simmering. Selbst Schüsse können den Amokfahrer vorerst nicht aufhalten. Der Ausflug endet am Pfeiler einer Eisenbahnbrücke und mit sechs Monaten Haft.

1999 – Bevollmächtigte der NATO und der Belgrader Regierung unterzeichnen in Kumanovo in Mazedonien eine Vereinbarung über den Abzug der jugoslawischen Bundesarmee aus dem Kosovo.

2009 – Der deutsche Konzern Arcandor stellt Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit. Auch für die Gesellschaften Karstadt Warenhaus, Primondo und Quelle wird Insolvenz beantragt. Quelle Österreich hält sich bis November, muss dann aber auch Insolvenz anmelden.

Geburtstage:

Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, österr. Diplomat, Orientalist und Hofdolmetscher (1774-1856)

Michael Ancher, dän. Maler (1849-1927)

Ileana Cotrubas, rumän. Opernsängerin (Sopran) (1939- )

Todestage:

Karl Kundmann, öst. Bildhauer (1838-1919)

Miguel Angel Asturias, guatem. Schriftsteller (1899-1974)

George W. Beadle, US-Biologe/Nobelpreisträger (1903-1989)

Jan Tinbergen, niederl. Wirtschaftswissenschafter und Nobelpreisträger (1903-1994)

Maria Cebotari, rum.-öst. Sängerin (1910-1949)

(APA, 9.6.2019)