Historischer Kalender – 8. Juni

1794 – Robespierre führt während der Französischen Revolution in Anlehnung an die Vorstellungen von Rousseau den Kult des "Höchsten Wesens" ein.

1849 – Kaiserliche Verordnung über die Errichtung der Gendarmerie in Österreich. Der neue Sicherheitsapparat auf dem Lande bleibt zunächst Bestandteil der Armee und ist der Militärgerichtsbarkeit unterstellt.

1969 – Spanien schließt die Landverbindung zu Gibraltar.

1979 – Die iranische Revolutionsregierung verstaatlicht sämtliche Banken des Landes.

1989 – Chinas Staatschef Yang Shangkun und Premier Li Peng zeigen sich erstmals nach dem Pekinger Tiananmen-Massaker in der Öffentlichkeit, um Soldaten für den blutigen Einsatz gegen die Demokratiebewegung auszuzeichnen.

1999 – Die G-8, die sieben führenden Industriemächte und Russland, einigen sich auf einen gemeinsamen UNO-Resolutionsentwurf für eine Kosovo-Friedenslösung.

1999 – Innenminister Karl Schlögl unterzeichnet die Verordnung über die Einrichtung des Menschenrechtsbeirates.

2014 – In der Riesending-Schachthöhle in den Berchtesgadener Alpen verunglückt ein 52-jähriger deutscher Höhlenforscher und sitzt nach einem Steinschlag mit Schädel-Hirn-Trauma fest. Drei Tage nach dem Unglück erreicht ein österreichischer Arzt den verunglückten Johann Westhauser, am 13. Juni wird die beispiellose Bergungsaktion gestartet.

Geburtstage:

Franz Anton Maulpertsch, öst. Maler (1724-1796)

Frank Lloyd Wright, US-Architekt (1869-1959)

Erwin Schulhoff, tschech. Komponist (1894-1942)

Oskar Jan Tauschinski, poln. Schriftsteller (1914-1993)

Michael Higatsberger, öst. Physiker (1924-2004)

Grete Wurm, dt. Schauspielerin (1924-2002)

Emanuel Ax, US-Pianist (1949- )

Javier Mascherano, argent. Fußballspieler (1984- )

Todestage:

Gottfried August Bürger, dt. Dichter (1747-1794)

Thomas Paine, brit.-US-amerik. politischer Intellektueller und Publizist (1737-1809)

Robert Taylor, US-Filmschauspieler (1911-1969)

Omar Bongo, Präsident von Gabun (1935-2009)

(APA, 8.6.2019)