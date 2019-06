Mit dem MBA-Abschluss Karriere machen

Vom lokalen HR Business Partner zur international agierenden HR-Managerin

Die Anforderungen an leitende HR-Managerinnen steigen angesichts der Komplexität von Human Resources Themen ständig. Gerade in international agierenden und stark expandierenden Unternehmen wird man ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Das war der Grund für SMBS Absolventin Nicole Jezernik, nach dem Master in Management auch noch das Upgrade zum MBA in Human Resources Management zu absolvieren. Mit dem MBA-Abschluss stieg sie von der Position des HR Business Partner zum leitenden Global HR Manager bei der MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH auf.



„Dadurch, dass ich in meiner Position nicht nur mit den eigenen HR-Themen auf lokaler Ebene befasst, sondern auch in Themen der Unternehmensstrategie auf globaler Ebene eingebunden war, reifte in mir der Wunsch nach einer spezialisierten Ausbildung im Bereich Human Resources heran“, berichtet Nicole Jezernik.

Die internationale Anerkennung meines MBA-Abschlusses war mir besonders wichtig, da die Kollegen aus meinem beruflichen Umfeld – egal ob in Genf, Miami (Fort Lauderdale), oder Südafrika – den Stellenwert eines MBA-Abschlusses der Universität Salzburg sehr wohl zu würdigen wissen“, so Jezernik.

Ein MBA-Abschluss als Sprungbrett zur internationalen Karriere

Dass es in einer MBA-Ausbildung um weit mehr geht, als nur sein fachliches Know-how zu vertiefen, ist mittlerweile bekannt. Frau Jezernik wusste, dass es in ihrer Funktion nicht nur um bloßes Management-Wissen geht, sondern vielmehr darum, sich jene Fähigkeiten und Kompetenzen anzueignen, die einen befähigen, eine leitende Funktion zu übernehmen und als Führungskraft erfolgreich Entscheidungen zu treffen.

„Mir persönlich half der Abschluss in meiner beruflichen Karriere in unserem Unternehmen weiter. So verantworte ich nicht mehr nur die HR Abteilung in unserer Vertriebszentrale in Salzburg, sondern nunmehr auch jene in Wien. Also ein Karrieresprung hin zur HR-Managerin Österreich.

Nicole Jezernik, MIM, MBA ist aktuell als HR Managerin in Österreich bei der MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH tätig.

