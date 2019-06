Österreichs Badegewässer unter den Top drei in Europa

Der EU-Prüfbericht für Badegewässer stellt heimischen Badestellen ein sehr gutes Zeugnis aus. Es gibt nur einen Ausreißer

Wien – Der aktuelle Bericht der EU-Kommission über europäische Badegewässer stellt Österreichs Seen ein gutes Zeugnis aus. Österreich konnte sich damit im Vergleich zu 2018 um zwei Plätze verbessern und erreicht somit Rang drei von insgesamt 30 untersuchten Ländern.

Europaweit liegt Österreich damit im Spitzenfeld. "Bei fast allen der heimischen Badestellen werden die strengen Vorgaben der EU-Badegewässer-Richtlinie eingehalten", heißt es dazu in einer Aussendung des Umweltministeriums. Untersucht wurden alle 28 EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz und Albanien. Die Auswertung der vergangenen Saison 2018 bescheinigt erneut eine ausgezeichnete Wasserqualität der österreichischen Badegewässer.

Nur ein Ausreißer

263 heimische Badestellen wurden insgesamt untersucht, 99,6 Prozent entsprachen den Qualitätsanforderungen der Europäischen Union. Mehr als 97 Prozent wurden als ausgezeichnet bewertet, das ist eine Verbesserung um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Knapp zwei Prozent wurden als gut eingestuft. Abstriche gab es nur bei einem Gewässer, dem Badesee Gaishorn am See. Für dieses Rückhaltebecken an der Palten in der Steiermark ergab die Auswertung eine mangelhafte Badewasserqualität.

Besser schnitten dieses Jahr die Badestellen beim Neusiedler See bei Podersdorf und beim Zicksee bei St. Andrä ab: Sie wurden 2013 noch als mangelhaft eingestuft. Mittlerweile kann man auch in diesen, dank Sanierungsmaßnahmen, wieder bedenkenlos baden gehen. (red, 6.6.2019)