Afrikanische Union suspendiert Sudan wegen Gewalt gegen Proteste

Teilnahme an AU bis zur Bildung einer Zivilregierung ausgesetzt

Khartum – Nach der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste im Sudan hat die Afrikanische Union (AU) das Land von der Organisation suspendiert. Ab sofort werde die Teilnahme des Landes von allen AU-Aktivitäten so lange ausgesetzt, bis eine zivil geführte Übergangsregierung eingerichtet sei, gab die AU am Donnerstag via Twitter bekannt. Dies sei der einzige Weg, der den Sudan aus der derzeitigen Krise führen könne.

Sicherheitskräfte hatten am Montag gewaltsam eine Sitzblockade in der sudanesischen Hauptstadt Khartum aufgelöst. Dabei und bei weiterer Gewalt gegen Demonstranten wurden einem Ärzteverband zufolge mehr als 100 Menschen getötet und 500 weitere verletzt. Das Gesundheitsministerium spricht hingegen von maximal 46 Toten. Im Sudan hat das Militär das Sagen, seitdem Langzeitmachthaber Omar al-Bashir im April nach monatelangen Protesten gestürzt wurde.

"Aufräumarbeiten"

Das Ärztekomitee machte "Milizen" des Militärs für die Toten verantwortlich. Die regierenden Generäle sprachen von schiefgelaufenen "Aufräumarbeiten".

Die Militärführung beendete zunächst die Verhandlungen mit der Opposition und kündigte alle Zugeständnisse ab, zeigte sich später aber dann doch gesprächsbereit. Die Opposition lehnte dies ab.

Bashir war im April nach drei Jahrzehnten an der Macht von den Streitkräften gestürzt worden. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. Seit dem Putsch verhandelten das Militär und die Opposition über die Bildung einer Übergangsregierung, konnten sich aber nicht darauf einigen, wer in der Regierung das Sagen haben würde.

Angesichts der angespannten Lage in dem Krisenstaat entschieden die Vereinten Nationen, einen Teil seiner Mitarbeiter aus Khartum abzuziehen. Großbritannien berief "nicht notwendige" Mitarbeiter aus seiner Botschaft in Khartum ab. (APA, 6.6.2019)