Neymar verpasst Copa mit Bänderriss

Brasilianischer Fußballstar verletzt sich in Test vorm Kontinentalturnier – Frau bekräftigt öffentlich Vergewaltigungsvorwürfe gegen Neymar

Brasilia – Fußball-Star Neymar muss wegen einer Knöchelverletzung auf seine Teilnahme an der Copa America in Brasilien verzichten. Der 27-jährige habe sich im Testspiel gegen Katar (2:0) am Mittwoch einen Bänderriss zugezogen und werde nicht rechtzeitig fit für die Südamerika-Meisterschaft, teilte Brasiliens Fußballverband mit.

"Aufgrund der Schwere der Verletzung" werde Neymar nicht an dem Turnier im eigenen Land teilnehmen können, hieß es in der Mitteilung der CBF. Die Copa America beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Bolivien.

Das Fehlen Neymars ist ein schwerer Rückschlag für den Rekord-Weltmeister. Nach der enttäuschenden WM in Russland steht die Selecao besonders unter Druck. Vor der Weltmeisterschaft 2018 war Neymar bereits monatelang wegen eines Mittelfußbruchs ausgefallen. Er kehrte erst kurz vor der WM zurück, bei der Brasilien im Viertelfinale gegen Belgien ausschied.

Tränenreicher Abschied

Neymar war beim Sieg gegen Asienmeister Katar am Mittwoch nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er in einem Zweikampf einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Unter Tränen war Neymar vom Platz gegangen und hatte noch vor Spielende auf Krücken das Stadion Mane Garrincha verlassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sei er in der Nacht in das Mannschaftshotel zurückgekehrt, nachdem ihm der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einen Besuch abgestattet habe.

Richarlison brachte die Selecao in dem Testspiel am Mittwoch in der Hauptstadt Brasilia in der 16. Minute per Kopfball in Führung. In der 23. Minute traf Gabriel Jesus aus kurzer Distanz zum 2:0.

Vergewaltigungsvorwürfe bekräftigt

Das Match war der erste öffentliche Auftritt Neymars seit Bekanntwerden der Vorwürfe, die eine junge Brasilianerin gegen ihn erhebt. Die Frau wirft dem Stürmer vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben. Neymar räumte den Kontakt zu der Frau ein, wies jedoch entschieden zurück, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen sei.



Am Mittwoch ist die Brasilianerin an die Öffentlichkeit gegangen und hat ihre Vorwürfe gegen den Stürmer bekräftigt. Sie sei Opfer einer "Aggression zusammen mit einer Vergewaltigung" geworden, sagte sie in einem am Mittwoch ausgestrahlten Exklusivinterview mit dem brasilianischen Sender SBT.

Der brasilianische Nationalspieler habe sie bei einem Treffen in Paris geschlagen und zum Sex gezwungen. Die junge Frau hatte Neymar nach eigenen Angaben über das Online-Netzwerk Instagram kennengelernt. (APA, 6.6.2019)