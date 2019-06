Beim ÖPWZ-Forum für HR-Management teilt Gregor Fauma seine Beobachtungen über unser Verhalten am "Business-Catwalk Stiegenhaus" und in der "Kampfarena Konferenzraum".

"Erst werden Sie staunen, dann lachen und in Folge über sich nachzudenken beginnen", leitet der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma ein, wenn er über unser tägliches Verhalten zwischen Portiersloge und Führungsetage spricht. Er hat Machtspielchen in der Tiefgarage, den Business-Catwalk Stiegenhaus und die Kampfarena Konferenzraum lange beobachtet. Beim ÖPWZ-Forum für Human Resource Management teilt er seine Erkenntnisse.

Aber nicht nur unser Verhalten ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des HR-Managements und von Unternehmen. "fit for future?" lautet die Kernfrage des ÖPWZ-Forum für Human Resource Management von 27. bis 28 Juni 2019 in Salzburg. Experten und Praktiker richten den Blick in die Zukunft und fokussieren – neben unserem Verhalten – Agile Führung, Trends und Kompetenzen.

Agile Führung – Mehr als ein Hype

Die Agile Führung mag aus den Schlagzeilen verschwunden und der erste Hype vorbei sein. "Doch der Bedarf flexibler zu planen, beweglicher zu handeln und schneller zu entscheiden ist wohl ungebrochen und hinsichtlich komplexer Systeme und der Digitalisierung noch verstärkt", sagt ÖPWZ-Geschäftsführer Armand Kaáli-Nagy. Deshalb zeigt Hellmut Santner, Geschäftsführer und Vorstand der osb international Consulting, worauf sich das HR-Management einstellen sollte, was Agile Führung wirklich bedeutet, in welchen Bereichen sie Sinn macht und warum sie in puncto Zukunftsfähigkeit mehr als eine Überlegung wert ist.

Barbara Heitger, Gründerin und Managing Partner der Heitger Consulting GmbH "Group of Experts", spricht über Treiber der Agilität, Typisches für agile Konzepte und worauf bei der Umsetzung zu achten ist.

"Wir haben unsere Chefs abgeschafft" ist auf der Website von TELE Haase Steuergeräte zu lesen. Das Unternehmen verzichtet auf klassische Hierarchien, weil es "in einer vernetzten Welt agil und wendig" sein will. Markus Stelzmann, der sich als Regisseur des Unternehmens versteht, gibt einen Einblick in seine Unternehmens-Organisation und spricht über die Führung der Zukunft.

Ökonomische Entwicklungen und ihre Bedeutung für das HR-Management

Auf wirtschaftliche Entwicklungen und politische Belastungen geht Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria, ein.

Interaktive Meeting Points:

Erfahrungsaustauch in moderierten Kleingruppen zu den Themen

User Experience & Design Thinking

Prototyping: Führungskraft der Zukunft

Agile Führung in der Praxis

Update Arbeitszeiten: Auswirkungen des EuGH-Urteils zu den Arbeitszeitaufzeichnungen, Höchstarbeitszeiten im 17- Wochen-Schnitt

Essensbons und Lohnsteuer: Was ist erlaubt, was verboten? Wie kann man es in der Praxis machen?

