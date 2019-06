Google bringt günstige Studententarife für Youtube Music und Premium

Ab 5 Euro monatlich gibt es ein Abonnement des Musikstreamingdienstes, um zwei Euro mehr dann auch werbefreies Youtube

Mit Youtube Music hat Google im Vorjahr einen neuen Musikstreamingdienst vorgestellt. Die Preise orientieren sich dabei weitgehend am Mitbewerb, dies aber mit einer Ausnahme: Eine vergünstigte Version für Studenten gab es bisher nicht. Diese Lücke schließt das Unternehmen nun.

Angebot

In einer Pressemitteilung informiert Google darüber, dass es ab sofort eigene Angebote für Studierende bei Youtube Music und Youtube Premium gibt. Um 4,99 Euro monatlich können dafür berechtigte Personen Zugriff auf das gesamte Musikstreaming-Portfolio von Youtube erhalten. Wer 6,99 Euro investiert, bekommt zusätzlich auch noch Zugriff auf Youtube Premium, also ein werbefreies Youtube samt zusätzlichen Inhalten. Damit sind diese Tarife ungefähr halb so teuer wie ein normales Abonnement.

Verfügbarkeit

Das neue Angebot ist für alle verfügbar, die an einer von SheerID anerkannten Hochschule studieren, eine zugehörige Liste findet sich auf einer eigenen Webseite. (red, 6.6.2019)