SPÖ will Gerüchte über Rücktritt Rendi-Wagners beenden

Drozda und Landesparteichefs bezeichnen das Gerede als "aus der Luft gegriffen". In einer Sitzung der Parteigranden am Nachmittag werde unter anderem der Wahltermin besprochen

Wien – Jetzt rücken sie alle aus, ein Landesparteichef nach dem anderen, um SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner den Rücken zu stärken. Die Ablöse der Bundesparteichefin oder ein Einstieg von Gerhard Zeiler sei "völlig aus der Luft gegriffen", sagt die oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer. Der Vorarlberger Landeschef Martin Staudinger hält die medial ventilierte Debatte über Rendi-Wagner für einen Versuch "anderer Bundesländervorsitzender, in den Medien vorzukommen". Auch aus dem Büro der Parteichefin wird heftig dementiert: Sie bleibe – ganz sicher.

Drozda informierte Funktionäre

Mittwochmittag hatte sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda mit einer internen Mail an die Parteifunktionäre gewandt und die Gerüchte über eine Ablöse der roten Frontfrau als "haltlose Spekulationen" zurückgewiesen. Das Gerede werde "vom politischen Gegner bewusst platziert, um uns als Partei zu schaden und von den Ereignissen der letzten Woche abzulenken", schreibt Drozda.

Tatsächlich waren es mehrere Altvordere der Sozialdemokratie, die eine Ablöse Rendi-Wagners in den Raum gestellt hatten. Es war kolportiert worden, dass der Medienmanager Zeiler zur Übernahme der Parteiführung bereit sei. Sein Sprecher wies angebliche Gespräche darüber zurück: Zeiler stehe nicht zur Verfügung, solange er nicht von der Partei gefragt werde.

SPÖ-Sitzung Donnerstagnachmittag

Am späten Donnerstagnachmittag werden nun mehrere SPÖ-Granden zusammentreffen und eine Sitzung abhalten. Das Treffen hatte neuerlich Spekulationen befeuert, dass Rendi-Wagner dabei ihren Rückzug bekanntgeben könnte. Aus der Parteizentrale wird das heftig zurückgewiesen. Hauptthema sei die bevorstehende Nationalratswahl und vor allem der Wahltermin, auf den sich die Parteien noch nicht festlegen konnten.

Es würden aber auch mehrere Themen besprochen, die für das Nationalratsplenum am kommenden Dienstag relevant seien, erklärt ein Sprecher Rendi-Wagners im Gespräch mit dem STANDARD. Dabei gehe es um weitere Maßnahmen zur Parteienfinanzierung, härtere Strafen bei der Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze und ein Verbot privater Großspenden. Ob nach dem Treffen ein öffentlicher Medientermin abgehalten werde, stehe aktuell noch nicht fest.

Wahlkampfmanager unter Drozda?



Anderen Gerüchten zufolge könnte am Donnerstag dennoch auch eine neue Personalie verkündet werden – etwa der Name des Wahlkampfmanagers, der Drozda bei der roten Kampagne unterstützen soll. Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der dafür immer wieder genannt wurde, hat bereits abgewunken. Er tritt auf sicherem Platz bei der Nationalratswahl an und wolle sich darauf konzentrieren. (Katharina Mittelstaedt, 6.6.2019)