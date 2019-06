Haben die Österreicher aus "Ibiza" gelernt, Oscar Bronner?

Der STANDARD-Herausgeber verrät, was er sich für Österreich erhofft und erklärt, weshalb ein politischer Wandel schwierig ist

In den vergangenen Wochen wurde die Österreichische politische Landschaft auf den Kopf gestellt. STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner sagt im Gespräch mit Martin Kotynek, was er sich nach der "Ibiza-Affäre" und dem Regierungszusammenbruch für Österreich erhofft und erklärt, weshalb ein politischer Wandel in diesem Land kein leichtes Unterfangen ist.

Das ist ein Test!

