SPÖ-Geschäftsführer Drozda gegen "haltlose Spekulationen" über Ablöse Rendi-Wagners

Rote Parteigranden treffen einander am Nachmittag, es soll um die Vorbereitung der Nationalratswahl gehen

Wien – SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hat in einer internen Mail an Parteifunktionäre die Gerüchte über eine Ablöse von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als "haltlose Spekulationen" zurückgewiesen. Für den späten Nachmittag ist laut APA-Informationen in der SPÖ eine Sitzung der Parteigranden angesetzt. Als Thema wird offiziell die Vorbereitung der Nationalratswahl genannt.

In der Mail an die Parteifunktionäre erklärt Drozda: "Die Gerüchte und Spekulationen um Gerhard Zeiler entbehren jeglicher Grundlage." Erst gestern habe der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky Rendi-Wagner in einem persönlichen Gespräch seine Unterstützung zugesichert. Zuletzt war kolportiert worden, dass Medienmanager Zeiler zur Übernahme der Parteiführung bereit sei, sein Sprecher dementierte aber Gespräche darüber. Vranitzky hatte sich vor der Wahl von Christian Kern für Zeiler als Parteichef starkgemacht.

"Diese Gerüchte werden vom politischen Gegner bewusst platziert, um uns als Partei zu schaden und von den Ereignissen der letzten Woche abzulenken", schreibt Drozda. Und weiter: "Wir dürfen uns durch solche Zurufe von außen nicht irritieren lassen. Die bevorstehende Wahlauseinandersetzung wird eine sehr intensive werden. Umso wichtiger ist es, fokussiert auf den Herbst hinzuarbeiten und uns auf unsere Stärken zu konzentrieren."

Der Bundesgeschäftsführer hält auch ausdrücklich fest, dass Rendi-Wagner sowohl im Bundesparteipräsidium als auch im Bundesparteivorstand mit jeweils 100 Prozent zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl designiert worden ist. (APA, 6.6.2019)