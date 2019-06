Ex-Kanzler Kern investiert in israelisches Start-up

Mit der Blue Minds Company fördert der frischgebackene Unternehmer ein aufstrebendes Cybersicherheitsunternehmen in Tel Aviv

In Tel Aviv lässt sich Ex-Kanzler Christian Kern regelmäßig blicken, seit er Ende vergangenen Jahres als Gesellschafter bei der Blue Minds Company eingestiegen ist. Nun investiert er dort in das Jungunternehmen Cylus: 2017 gegründet, hat es sich auf die Abwehr von Cybergefahren bei Zug- und U-Bahn-Unternehmen spezialisiert.

Für Kern ist es kein ganz neues Themenfeld, schließlich war er einst Vorstandschef der ÖBB: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Cybersecurity einer der Topprioritäten für Führungskräfte im Schienenverkehr ist", sagt der Ex-Kanzler. Cyberangriffe gefährdeten zunehmend die Sicherheit im Bahnverkehr. "Die Lösung von Cylus ist entscheidend, um die wachsenden Cybergefahren zu mildern, denen Eisenbahnunternehmen ausgesetzt sind." In der jetzigen, zweiten Investitionsrunde hat das Start-up umgerechnet mehr als zehn Millionen Euro eingefahren, Blue Minds ist dabei nur einer von mehreren Geldgebern.

Erfolgsgeschichte

Cylus ist bereits in den USA, in der EU und im Asien-Pazik-Raum aktiv, dort soll die Arbeit mit dem neuen Kapital ausgebaut werden. Die rasante Erfolgsgeschichte ist typisch für Israel: Mehr als 6.000 Start-ups gibt es hier, viele davon haben sich im Bereich Cybersicherheit einen Namen gemacht. Und: Zahlreiche Gründer haben ihr Können in der Armee erworben, vor allem in den elitären Geheimdienst- und Technologieeinheiten –Kaderschmieden für Experten in Sachen digitale Sicherheit. So auch der Cylus-Mitgründer und -Geschäftsführer Amir Levintal. Gerade einmal zwei Jahre nach der Gründung zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits zu den "globalen Anführern" im Bereich Cybersicherheit im Schienenverkehr. Mehr als 15 Millionen Euro hat das Jungunternehmen seither an Investitionen erhalten.

Passend zur Zielgruppe

Junge Technologieunternehmen gehören zur Zielgruppe der Blue Minds Company, die Eveline Steinberger-Kern, Ehefrau des Ex-Kanzlers, 2014 in Tel Aviv gegründet hat. Vor allem im Energiebereich ist Blue Minds aktiv. Nach eigenen Angaben liegt der Fokus nicht nur darauf, neue Unternehmen aufzubauen, sondern auch darauf, etablierte Firmen mit Start-ups zusammenzubringen. Seit einigen Monaten ist auch Christian Kern mit an Bord, er pendelt seither zwischen Wien und Tel Aviv. Noch vor zwei Jahren sorgten seine Israel-Verbindungen für Negativschlagzeilen: Damals kam heraus, dass die SPÖ im Wahlkampf den israelischen Politikberater und Wahlkampfmanager Tal Silberstein engagiert hatte, der eine Schmutzkampagne gegen den damaligen Kandidaten Sebastian Kurz initiierte. Silberstein musste gehen, Kern verlor die Wahl – und hat mittlerweile der Politik den Rücken gekehrt. (Lissy Kaufmann, 6.6.2019)