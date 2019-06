Spot: Boston Dynamics' lebensnaher Roboterhund kommt noch 2019 auf den Markt

Der Roboter soll etwa für Botengänge oder zur Überwachung eingesetzt werde

Noch 2019 will Boston Dynamics seinen ersten kommerziellen Roboter auf den Markt bringen. Spot ist einem Hund nachempfunden und soll für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können.

Einsatzgebiete

Anwender werden den Roboterhund mit verschiedenem Zubehör ausstatten können. Mit einem zusätzlichen Roboterarm wird Spot beispielsweise Türen öffnen und Gegenstände aufheben können. Mit einer Kamera lässt sich das Gerät für Kontrollgänge einsetzen. Spot soll zudem für Botengänge genutzt werden können. Die Roboter von Boston Dynamics können sich zwar auch autonom bewegen, sofern sie sich in einer bereits bekannten Umgebung befinden. Für neue Aufgaben ist allerdings zumeist eine Person notwendig, die den Roboter steuert.

Aktuell wird Spot noch in verschiedenen Szenarien getestet, um sicherzugehen, dass alles funktioniert, wie Marc Raibert, CEO von Boston Dynamics, gegenüber "The Verge" erklärte. Bei einer Demonstration auf Amazons Konferenz re:Mars "kollabierte" Spot ohne Vorwarnung. So etwas sollte im echten Einsatz nicht passieren.

Ein konkretes Datum für den Marktstart gibt es noch nicht. Laut Raibert soll Spot aber definitiv noch in diesem Jahr kommen. Wieviel der etwa 25 Kilogramm schwere Roboter kosten wird, ist auch noch nicht bekannt.

Boston Dynamics wurde 1992 gegründet und entwickelte auch Roboter für das US-Militär. 2013 übernahm Google das Unternehmen, seit 2017 gehört es dem japanischen Technologiekonzern Softbank. Der Konzern sorgt mit seinen Robotern immer wieder für Aufsehen – so hat man etwa auch einen humanoiden Roboter im Repertoire, der unter anderem laufen, springen und Türen öffnen kann. (red, 6.6.2019)