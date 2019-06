Wien – Das diesjährige Wiener Donauinselfest steht vor der Tür: Von 21. bis 23. Juni findet heuer das größte Gratis-Open-Air-Festival der Welt statt.

Dieses Jahr steht das Musikfest, das von der Wiener SPÖ organisiert wird, ganz im Zeichen des Austropops: Rund 80 Prozent der Künstler kommen aus heimischen Gefilden. Auf insgesamt 13 Bühnen – zwei mehr als im Vorjahr – und 17 Themeninseln sollen 1.500 Künstler Unterhaltung bieten. Zu den Highlights zählt diesmal unter anderem Christina Stürmer.

Ein besonderer Schwerpunkt des diesjährigen Donauinselfests liegt auf der Förderung von Künstlerinnen. Während in der Ebner-Eschenbach-Area nur Frauen und Mädchen auf der Bühne stehen, sind im Publikum aber genauso Burschen und Männer willkommen. "Die neue Bühne wird nur von Frauen bespielt, damit wollen wir Künstlerinnen vor den Vorhang holen. Diese Frauenpower wird Frauen und Männer im Publikum mitreißen", erklärte Frauenstadträtin Kathrin Gaál bei der Programmpräsentation.

Unter den dort auftretenden Künstlerinnen finden sich etwa Virginia Ernst, Jazz Gitti, die Kernölamazonen, Yasmo und die Klangkantine sowie Birgit Denk. An den Nachmittagen finden dort außerdem Workshops für Mädchen und junge Frauen im Bereich Technik und Forschung sowie Mädchenhandball statt.

Sicherheit beim Donauinselfest

Verboten sind die Mitnahme von Waffen jeder Art und Gegenstände, die als Waffe Verwendung finden könnten, wie Stöcke, Regenschirme, sowie jegliche Substanzen, die eine Gefährdung darstellen können, pyrotechnische Gegenstände jeder Art sowie feuergefährliche Flüssigkeiten. Die Mitnahme von alkoholischen Getränke, Dosen, Glasflaschen, Drogen und anderer Rauschmittel ist untersagt. Auch Gegenstände, die "ungebührlichen Lärm" erzeugen, sind untersagt.

Zudem sollte man seine Haustiere besser daheim lassen. Hunde, ausgenommen Blindenführ- und Partnerhunde, müssen einen Beißkorb tragen und angeleint werden.

Anreise zum Donauinselfest

Das Befahren des Geländes ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Darunter fällt auch die Benutzung von unmotorisierten Fahrzeugen und Sportgeräten wie beispielsweise Fahrräder, Scooter, Inline-Skates, Skateboards oder Rollschuhe.

Die U-Bahn fährt von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht bis zwei Uhr nachts in dichteren Intervallen. Nutzen kann man die U1 mit der Haltestelle Donauinsel und die U6 mit den Haltestellen Handelskai oder Neue Donau.

Weitere Öffi-Anreisemöglichkeiten sind die Schnellbahnen S1, S2, S3, S4, S7 und S80 bis zur Haltestelle Handelskai, die Straßenbahn 31 bis Floridsdorfer Brücke, die Linien 2 und 33 bis zum Friedrich-Engels-Platz sowie den Bus 11A bis zur Haltestelle Handelskai.

Nichtwiener, die mit dem Zug aus ihrem Bundesland oder aus dem Ausland anreisen, erreichen die Donauinsel vom Hauptbahnhof mit der Linie U1 in rund 20 Minuten.

Wegen des Donauinselfests verlängert an diesem Wochenende die Westbahn ihre Strecke. Um den aus Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich kommenden Besucherinnen und Besuchern die Anfahrt zum Donauinselfest zu erleichtern, wird die Linie an den Festivaltagen von Freitag bis Sonntag bis zum Handelskai verlängert.

Highlights

Die Programmhighlights: Auf der Hauptbühne werden die laut Eigendefinition "Quetschn-Synthi-Popper" Folkshilfe, die schwedische Rockband Mando Diao, die deutsch-kanadische Popmusikerin Alice Merton und die deutsche Rockband Revolverheld auftreten. Weiters sind die heimischen Größen Wolfgang Ambros, Christina Stürmer und Seiler & Speer angekündigt.

Auf der FM4-Bühne kündigte die SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak mit Jugo Ürdens "den feschesten und frechsten Neo-Rapper" aus Ottakring und den Rapper Yung Hurn aus der Donaustadt an, ebenso werden das Drum-and-Bass-Duo Camo & Krooked und die deutsche Kultband Tocotronic performen.

Auf der Electronic-Music-Bühne legen Hugel, der Remix-Produzent des Disco-Hits "Bella Ciao", und das Duo Darius & Finley auf.

Auszug aus dem Programm

offshore

Festbühne am Freitag, 21. Juni

Mando Diao macht am ersten Festivalabend um 22:40 Uhr den Headliner für die Ö3-Bühne. Seit 2002 hat die schwedische Rockband sieben Studioalben veröffentlicht, von denen weltweit mehr als 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurden. Im Laufe ihrer Karriere haben sie mehr als 1500 Konzerte in mehr als 30 Ländern gespielt.



Davor gibt's aber auch einiges zu hören: Simon Lewis macht um 17:40 Uhr den Anfang auf der Bühne. Es folgen Stefanie Heinzmann (18:30 Uhr), Joris (19:55 Uhr) und Folkshilfe (21:20 Uhr).

hospital records

FM-Bühne am Freitag, 21. Juni

Die Primetime auf der FM4-Bühne wird am ersten Abend ab 22:45 Uhr von den österreichischen Musikproduzenten Camo & Krooked bespielt.

Zuvor kann man sich über Kopf an Kopf ab um 17:00 Uhr, Snuff Syndicate um 17:30 Uhr und Rola um 18:00 Uhr freuen. Um 18:40 Uhr geht es mit BHZ weiter, um 19:25 Uhr spielt BRKN. Jugo Ürdens spielt im Haupabendprogramm um 20:25 Uhr, danach Lady Leshurr (21:30 Uhr).

fritz51200

Ebner-Eschenbach-Area am Freitag, 21. Juni

Die Frauen-Area findet ihren ersten Höhepunkt mit Jazz Gitti um 20:30 Uhr.

Blumen im Gemeindebau machen schon einige Stunden vorher den Opener. Um 16:00 Uhr beginnt das Programm, das ausschließlich Frauen umfasst. Um 17:30 Uhr spielt Hanna Kristall, um 19:00 Heaven Sent Cat.

jokebrothersproductions

Festbühne am Samstag, 22. Juni

Seiler & Speer bespielen die Festbühne am Samstag als letzte. Die Band aus Bad Vöslau, die seit 2014 aus dem Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer besteht, hat bisher zwei Studioalben hervorgebracht.

Um 16:00 Uhr beginnt aber alles mit The Sellout, gefolgt von Wenzel Beck um 16:30 Uhr. Um 17:20 Uhr gibt's Christiana Uikiza und um 18:20 Deladap. Christina Stürmer spielt um 19:40 Uhr auf, bevor Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald um 21:00 Uhr die Bühne betreten.

live from earth

FM-Bühne am Samstag, 22. Juni

Yung Hurn ist der Hauptact der FM4-Bühne zur Halbzeit. Um 22:40 Uhr startet der österreichische Hip-Hop-Musiker aus der Wiener Donaustadt.

Der Nachmittag startet um 16:35 Uhr mit Vida Noa, The Pearl Harts (17:15 Uhr), Karmic (17:55 Uhr) und At Pavillon (18:45 Uhr). Es folgen Auftritte von Leyya (19:45 Uhr) und Chefboss um 21:10 Uhr.

katrinathewavesvevo

Ebner-Eschenbach-Area am Samstag, 22. Juni

Katrina from Katrina & the waves, die mit dem Hit "Walking on Sunshine" international bekannt wurde, betritt um 20:50 Uhr die Bühne in der Frauen-Area.



Um 17:30 Uhr machen Yasmo & die Klangkantine aber den Anfang, bevor um 19:00 Uhr die Kernölamazonen weitermachen.

revolverheld

Festbühne am Sonntag, 23. Juni

Revolverheld macht am Sonntag den Abschluss auf der Ö3-Bühne. Die deutsche Pop-Rock-Band kam 2005 erstmals mit ihrer Single "Generation Rock" in die Charts. 2018 erschien ihr fünftes Album "Zimmer mit Blick". Es erreichte Platz zwei der deutschen Charts.

Am letzten Tag sonst noch zu hören: Der letzte Festivaltag startet auf der Ö3-Bühne um 17:00 Uhr mit King & Potter, gefolgt von Alice Merton (18:15 Uhr), Felix Jaehn (19:30 Uhr) und Alvaro Soler (21:05 Uhr).

tocotronicvevo

FM-Bühne am Sonntag, 23. Juni

Den krönenden Abschluss machen auf der FM4-Bühne am Sonntag ab 22:40 Tocotronic. Die Indie-Rock-Pop-Musiker beenden das Festivalwochenende.

Gestartet wird der letzte Festivaltag aber um 16 Uhr mit Colours of Monochrome, ShiveringFit um 16:45 Uhr und Lijon feat. Clint um 17:30 Uhr. Um 18:15 spielen Mind Control auf, um 19:00 Uhr folgt Blond, bevor um 20:00 Uhr Scheibsta und die Buben und um 21:10 Last Band Standing für den Hauptact vorwärmen.

virginia ernst

Ebner-Eschenbach-Area am Sonntag, 23. Juni

Das Highlight in der Ebner-Eschenbach-Area wird am Sonntag um 20:50 Uhr mit Virginia Ernst über die Bühne gehen.

Um 18:00 Uhr spielt zuvor Birgit Denk "Tänker" und um 19:30 Uhr Mary Broadcast auf.