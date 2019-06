Titelverteidiger besiegte die Swans mit 71:65

Gmunden – Die Bulls Kapfenberg sind zum siebenten Mal österreichischer Meister im Herren-Basketball. Die Steirer gewannen am Mittwoch bei den Swans Gmunden 71:65 (32:28) und entschieden damit die "best of five"-Finalserie der ABL auf schnellstem Weg mit einem 3:0 an Siegen für sich. (APA, 5.6.2019)