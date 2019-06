Premier League lässt Fans bei VAR-Entscheidungen mitschauen

Strittiger Szenen werden auf Videowalls gezeigt

Die Fußball-Premier-League ist bemüht, die Einführung des Videobeweises (VAR) in der nächsten Saison so reibungslos wie möglich abzuwickeln. Am Mittwoch haben die englischen Clubs beschlossen, dass Wiederholungen VAR-geprüfter Szenen für die Fans auf Videowalls gezeigt werden können. Es werde auch für mobile Geräte nach einer App-Lösung gesucht.

Sollte ein Stadium über keine großen Videowalls verfügen, soll die VAR-Entscheidungsfindung über eine Kombination aus Durchsagen und auf der Anzeigetafel gezeigten Informationen erfolgen. Auch Grafiken sollen da eine Rolle spielen. (APA, 5.6.2019)