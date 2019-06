Prognose: Sozialdemokraten bei Wahl in Dänemark vorn

Die Partei um ihre Vorsitzende Mette Frederiksen kam in der 20-Uhr-Prognose des dänischen Rundfunks DR auf 25,3 Prozent

Kopenhagen – Die Sozialdemokraten sind bei der Parlamentswahl in Dänemark am Mittwoch nach einer ersten Prognose die stärkste Kraft geworden. Die Partei um ihre Vorsitzende Mette Frederiksen kam in der 20-Uhr-Prognose des dänischen Rundfunks DR auf 25,3 Prozent.

Damit lag sie zunächst 4,4 Prozentpunkte vor der liberalen Venstre-Partei von Regierungschef Lars Løkke Rasmussen. (APA, 5.6.2019)