Wer kennt Dominic Thiem?

Whoopi Goldberg sagte, niemand wisse, wer Dominic Thiem sei. DER STANDARD hat Passanten getestet, ob sie Thiem, Goldberg und Serena Williams kennen

der standard

Nachdem Tennis-Star Dominic Thiem für Serena Williams bei den French Open am vergangenen Samstag den Presseraum verlassen musste, gab er ihr eine Teilschuld und warf ihr eine "schlechte Persönlichkeit" vor. Schauspielerin Whoopi Goldberg sprang Williams daraufhin zur Seite und sagte, an Thiem gerichtet: "Niemand weiß, wer du bist." DER STANDARD machte in Wien-Landstraße den Test: (Er-)kennen die Passanten Thiem, Williams und Goldberg anhand von Fotos, die ihren Beruf nicht verraten? (Andreas Müller, Ayham Yossef, 5.6.2019)