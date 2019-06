Was kommt nach dem letzten Life Ball?

Der ernste Hintergrund

Knapp 30 Millionen Euro Spenden für nationale und internationale Hilfsprojekte konnte der Life Ball eigenen Angaben zufolge in den 26 Jahren seines Bestehens lukrieren. Damit ist der Charity-Event die größte Benefizveranstaltung Europas zugunsten HIV-infizierter und an Aids erkrankter Menschen. Laut der Wiener Aidshilfe fehlen der Organisation bei einem Aus bis zu 200.000 Euro an Spendengeldern pro Jahr. Das Geld wurde dafür eingesetzt, in Not geratene HIV-Patienten zu unterstützen und Therapielücken zu schließen.

Die Stadt Wien, die den Life Ball im Jahr 2019 mit rund 900.000 Euro unterstützt hat, gibt Entwarnung. Unabhängig vom Ball verfüge die Stadt im Bereich HIV/Aids über ein "dichtes Netz von der Prävention über die psychosoziale Unterstützung und Antidiskriminierungsarbeit bis hin zur spitzenmedizinischen Versorgung", heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Geld gebe es auch vom Bund. Sollte es durch ein Life-Ball-Aus zu finanziellen Engpässen kommen, "wäre also auch das Gesundheitsministerium gefordert". Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte bereits angekündigt, den Life Ball erhalten zu wollen. Eventuell mit anderen Personen an der Spitze der Organisation.

"Wir werden weiterhin leidenschaftlich gegen Stigma und Ausgrenzung aufstehen und Flagge zeigen", sagte Organisator Gery Keszler in der Pressekonferenz für den womöglich letzten Life Ball. Die Bilder, die von dem Charity-Event um die Welt gehen, zeigen die Stars und die schrillsten Kostüme. Aber auch auf dem Partygelände selbst findet Bewusstseinsbildung statt – oder es wird zumindest versucht. So bietet die Aids-Hilfe Gratis-HIV-Tests an. Voriges Jahr nahmen rund 30 Personen das Angebot inklusive Beratung in Anspruch. Heuer wird es diese Teststation wieder geben sowie zusätzlich Hepatitis-C-Tests.

Das erklärte Ziel des Balls, Aids bis 2030 auszurotten, scheint der Organisation mit "verstärkter Anstrengung" erreichbar. Rund 36,7 Millionen Menschen sind weltweit infiziert. In Österreich gibt es im Schnitt täglich ein bis zwei Neudiagnosen. (Oona Kroisleitner, Gudrun Springer, 6.6.2019)