Alte Heimat Kärnten und Verschwunden im Outback: TV-Tipps für Donnerstag

Außerdem "Der Morgen stirbt nie" und Dokus zum AfD-Mann Guido Reil und der Einzelkämpferin Theresa May

18.30 MAGAZIN

Konkret: Allergiesaison – Heuschnupfensaison Wie steht es derzeit um die Pollenbelastung in Österreich, und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Popstar der Populisten? AfD-Mann Guido Reil gibt sich gern kumpelhaft und gefällt sich als "Anwalt des kleinen Mannes". Die Reportage klopft ihn ab. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dok 1: Jetzt oder nie – Ist diese Welt noch zu retten? Lisa Gadenstätter nimmt sich die großen Probleme unserer Zeit vor und trifft u. a. mit dem Wirtschaftsphilosophen Anders Indset, Skistar Aksel Lund Svindal und Arnold Schwarzenegger zusammen. Bis 21.00, ORF 1

20.15 MINISERIE

Mystery Road – Verschwunden im Outback (4-6) (AUS 2018, Rachel Perkins) Einer von zwei verschwundenen jungen Männer ist gefunden worden, dennoch bleibt vieles rätselhaft. Die zweite Hälfte der Miniserie, in der nicht nur die Landschaft Westaustraliens für Westernfeeling sorgt. Bis 22.45, Arte

bbc Trailer zu "Mystery Road".

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (Tomorrow Never Dies, GB 1997, Roger Spottiswoode) Routinierter zweiter Einsatz von Pierce Brosnan als James Bond. Mit dabei: Michelle Yeoh (Tiger & Dragon). Ein Porträt von Brosnan gibt es im Anschluss um 22.40 Uhr zu sehen. Bis 22.40, Vox

21.05 REPORTAGE

Menschen und Mächte: Alte Heimat Kärnten "Ich bin ein Fluchtkärntner": Der einstige ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter besucht 100 Jahre nach dem "Kärntner Abwehrkampf" das Bundesland, in dem er 1949 geboren wurde, und trifft u. a. Peter Simonischek, Brigitte Karner und Valentin Inzko. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Theresa May – Die Kämpferin Am Freitag tritt die britische Premierministerin als Parteichefin der Konservativen zurück. Ein Porträt der Einzelkämpferin, die zweieinhalb Jahre vergeblich einen Brexit-Deal verhandelt hat. Bis 22.30, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Hat Kurz bereits gewonnen? Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Georg Dornauer (SPÖ Tirol), Journalist Roger Köppel, Autor Nils Heisterhagen und Politphilosophin Marie-Luisa Frick im Politk-Talk. Bis 23.25, Servus TV

22.30 KABARETT

Farkas, Waldbrun & Co Fernseh- und Bühnenauftritte von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn, darunter ihre berühmten Doppelconférencen, gefolgt um 23.40 Uhr von Best of Karl Farkas. Bis 23.40, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Es geht um die Armutsfalle Jungfamilie und die Datenkrake Internet. Außerdem "Oben ohne": Immer mehr Firmen schaffen den Krawattenzwang ab. Bis 23.00, ORF 2