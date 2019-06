Würstel & Knuspermüsli: Gewichtszunahme durch verarbeitete Lebensmittel

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel verleiten dazu, zu viel zu essen, zeigt eine Studie

Es geht schnell – für viele ist das wohl der Hauptgrund, zu Fertigprodukten zu greifen. Dazu kommt, dass nicht gekocht werden muss und die Gerichte meist günstig sind. Andererseits sind stark verarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte, Instant-Produkte – aber auch Knuspermüsli und Würstel gehören dazu – ein Verursacher von Übergewicht, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Als Faustregel gilt: Je weniger vom Ursprungs-Lebensmittel noch erkennbar ist, desto höher ist der Verarbeitungsgrad. Für eine Studie haben Wissenschafter nun untersucht, welchen Effekt der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln auf das Essverhalten und das Gewicht von erwachsenen Menschen hat.

Dafür wurden übergewichtige Probanden auf zwei Gruppen aufgeteilt, die entweder zuerst für zwei Wochen lang Mahlzeiten mit vielen ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln erhielten und im Anschluss daran Mahlzeiten mit unverarbeiteten Lebensmitteln (für ebenfalls zwei Wochen) oder umgekehrt.

Gleiche Inhaltsstoffe

Die Wissenschaftler konzipierten die Mahlzeiten so, dass die Inhaltsstoffe – also der Gehalt an Kalorien, Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen, Ballaststoffen, Salz und Zucker – bei den ultrahochverarbeiteten und unverarbeiteten Mahlzeiten gleich waren. Den Studienteilnehmern wurden pro Tag drei Mahlzeiten angeboten. Davon durften sie so viel essen, wie sie wollten.

Die Ergebnisse zeigten, dass Personen, denen Mahlzeiten mit ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln angeboten wurden, täglich deutlich mehr zu sich nahmen – und zwar 500 Kalorien pro Tag mehr als die Personen mit den unverarbeiteten Lebensmitteln. Außerdem verzehrten die Personen mehr Fett und Kohlenhydrate, wenn sie sich in der zweiwöchigen Phase mit den ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln befanden.

Lieber natürlich

Die Ernährungsweise wirkte sich auch auf das Gewicht der Teilnehmer aus – in der Phase mit den ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln nahmen die Teilnehmer im Schnitt 0,9 Kilogramm zu. Im Gegensatz dazu nahmen sie im Schnitt die gleiche Menge ab (ebenso 0,9 Kilogramm), wenn sie sich mit natürlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln ernährten.



Das Fazit der Forscher: Zum Schutz vor und zur Behandlung von Übergewicht kann es hilfreich sein, möglichst wenige ultrahochverarbeitete Lebensmittel und stattdessen mehr natürliche Lebensmittel zu essen. (red, 6.6.2019)