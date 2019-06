Warum Trump gegen Mexiko die Zollkeule schwingt

Mexiko will die angedrohten Strafzölle im letzten Moment abwenden. Ein Trump-Berater ließ mit versöhnlichen Tönen aufhorchen

Es war ein überstürzter Abflug der mexikanischen Ministerriege in Richtung USA am Wochenende, um US-Präsident Donald Trump von den angedrohten Strafzöllen abzubringen. Am Mittwochabend hieß es dann: Die angekündigten Zölle auf Produkte aus Mexiko werden laut eines US-Handelsberaters womöglich doch nicht notwendig. "Wir glauben, dass diese Zölle vielleicht nicht in Kraft treten müssen, gerade weil wir (jetzt) die Aufmerksamkeit der Mexikaner haben", sagte Berater Peter Navarro dem TV-Sender CNN. Selbst in Trumps eigener Partei stießen die Pläne auf Kritik. Es gebe für solche Strafzölle "nicht viel Unterstützung", so der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell.

Außenminister Marcelo Ebrard musste bis Mittwoch auf sein Gespräch mit seinem Counterpart Mike Pompeo warten, und Wirtschaftsministerin Garciela Márquez musste sich von US-Handelsminister Wilbur Ross die gleiche Botschaft anhören, die Trump schon vorher aus London per Twitter abgesetzt hatte: Die USA erwarten sofortige Maßnahmen Mexikos, um den Strom der Migranten aus Drittländern Richtung USA zu unterbinden. "Genug geschwätzt, wir wollen Taten", twitterte Trump, der bereits Umfragewerte und die Wahlen 2020 im Blick hat. Andernfalls tritt ab Montag nächster Woche ein Strafzoll von fünf Prozent auf mexikanische Waren in Kraft, der im Juli auf zehn und im Oktober auf 25 Prozent erhöht werden kann.

Damoklesschwert über Mexiko

Für Mexiko ist das ein Damoklesschwert. 80 Prozent seines Außenhandels wickelt das Land mit den USA ab; Hunderttausende von Arbeitsplätzen hängen am Exportsektor. Der Schaden für Mexiko könnte sich Ökonomen zufolge auf bis zu 30 Milliarden US-Dollar belaufen. Wenngleich die durch den Handelskonflikt in Gang gesetzte Abwertung des mexikanischen Peso die Zölle anfangs kompensieren dürfte, wie der Volkswirtschaftsprofessor Ignacio Martínez vom Labor für Wirtschafts- und Handelsanalyse der staatlichen Universität von Mexiko-Stadt (Unam) errechnet hat.

Hinter der Eskalation steckt der Wunsch Trumps, Mexiko zum sicheren Drittland zu erklären. Doch das lehnt die Regierung kategorisch ab. Der Drohung Trumps begegnete die mexikanische Delegation zu Wochenbeginn auf einer Pressekonferenz mit Argumenten und Fakten. Migration und Handel seien zwei Paar Stiefel, und Mexiko habe bereits große Anstrengungen unternommen, um die Migration einzudämmen, erklärten die Minister. Zwischen Dezember und Mai seien 80.537 Migranten ausgewiesen und 400 Schlepper festgenommen worden. Ohne diese Maßnahmen würde der Migrantenstrom auf 500.000 Personen jährlich ansteigen, hieß es. Neben verschärften Polizeikontrollen an der Südgrenze nimmt Mexiko seit Jahresbeginn Mittelamerikaner zurück, die in den USA Asyl beantragt haben und deren Prozess noch läuft. Die Kosten dafür werden vor allem auf private und kirchliche Initiativen abgewälzt.

Die Strafzölle schadeten nicht nur Mexiko, sie würden auch für US-Konsumenten die Güter verteuern, warnte Ebrard. Trotz Trumps Brechstangendiplomatie zeigte er sich zuversichtlich, per Dialog eine einvernehmliche Lösung zu erreichen. Sollte das nicht fruchten, bleibt dem Land noch eine Palette von Gegenmaßnahmen, darunter Klagen vor der Welthandelsorganisation, Lobbying bei US-Handelskammern und im Kongress oder Vergeltungsstrafzölle auf US-Importe wie Soja und Reis.

Auch USA hätten viel zu verlieren

Wirtschaftsexperten zufolge hätten auch die USA bei einem Handelskrieg viel zu verlieren. Seit Inkrafttreten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) 1994 werden Autos und elektronische Geräte in integrierten Produktionsketten zwischen Kanada und Mexiko gefertigt und überqueren oft mehrfach die Grenzen, bis sie beim Endverbraucher landen. "Durch Zölle erhöhen sich für US-Konsumenten die Preise", warnt Martínez.

"Strafzölle sind das denkbar schlechteste Mittel, um Migration zu stoppen. Sie schaffen wirtschaftliche Instabilität und heizen die Migration an", sagte Ebrard. Es sei sinnvoller, in den Ländern Mittelamerikas, die das Hauptkontingent der Flüchtlinge stellen, für wirtschaftliche Entwicklung zu sorgen. Mexiko will einen internationalen Marshallplan für Mittelamerika im Ausmaß von 30 Milliarden US-Dollar innerhalb von fünf Jahren. Die USA wollen sich daran beteiligen, Trump hat aber die Gelder eingefroren und kürzte im März die bilaterale Hilfe für Honduras, El Salvador und Guatemala, um die dortigen Regierungen für ihre Passivität in Sachen Migration zu bestrafen. (Sandra Weiss, 5.6.2019)