Sturm Graz feuert Trainer Mählich

Die Grazer gaben die Trennung von Cheftrainer Roman Mählich bekannt

Graz – Roman Mählich ist nicht mehr Trainer von Sturm Graz. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sturm-Profi beendet. Mählichs Vertrag bei Sturm wäre bis Sommer 2020 gelaufen. Er war seit Mitte November des Vorjahres Coach der Steirer und schaffte mit dem Team den Sprung in die Qualifikation zur Europa League.

In insgesamt 20 Partien erreichte der 47-Jährige acht Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Sturm wird in den kommenden Tagen einen neuen Cheftrainer präsentieren, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Von Sportchef Günter Kreissl hieß es: "Nach längeren Beratungen sind wir gestern zu dem Schluss gekommen, auf der Position des Cheftrainers eine Veränderung vorzunehmen. Der Trend und die Performance in der Meisterrunde sowie die Heimniederlagenserie sind die sportlichen Gründe für diesen Schritt. Auch um mit frischem Schwung und möglichst unbelastet in die Spielzeit 19/20 starten zu können, haben wir uns daher entschlossen die Zusammenarbeit mit Roman Mählich zu beenden." (APA, red, 5.6.2019)