H.-C. Strache: Aufstieg, Absturz, Auferstehung?

Das Ibiza-Video brachte für den Ex-FPÖ-Chef das vorläufige Karriereende. Wie geht es jetzt mit Strache weiter, und was würde sein Comeback für Österreichs Politik bedeuten?

In den vergangenen Wochen hat sich für Heinz-Christian Strache sehr viel verändert. Mitte Mai tauchte das sogenannte Ibiza-Video auf, das den Ex-FPÖ-Chef und seinen Parteikollegen Johann Gudenus beim Trinken und beim Schmieden nicht ganz sauberer Pläne für Österreichs Zukunft zeigt. Daraufhin legte Strache alle seine Ämter nieder, die Koalition zerfiel, Neuwahlen für den Herbst wurden ins Auge gefasst. Wie Strache überhaupt in diese Position kam und wie es für ihn weitergeht, erklärt STANDARD-Redakteur Günther Oswald im Gespräch mit Zsolt Wilhelm.



Sie hörten eine der ersten Testfolgen eines neuen geplanten STANDARD-Podcasts.