EU-Kommission für Schulden-Strafverfahren gegen Italien

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wertet EU-Kreisen zufolge Italiens hohe Schulden als großes Risiko für die Wirtschaft der Eurozone. Das sei das Ergebnis eines IWF-Berichts, den dessen Chefin Christine Lagarde bei einem Treffen mit den Euro-Finanzministern am Donnerstag kommender Woche vorlegen wolle, sagte ein EU-Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die Minister erhalten damit Munition, um den Kommissionsvorschlag anzunehmen.

Als nächsten Schritt müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen (siehe Wissen). Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen. Italiens Schuldenquote – das ist das Verhältnis der Staatsverschuldung zur Wirtschaftskraft – betrug 2018 mehr als 132 Prozent. Das ist die höchste in der EU nach Griechenland und eine der höchsten der Welt.

Brüssel/Rom – Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen Staatsverschuldung ein Strafverfahren gegen Italien. Die Behörde sei zu dem Schluss gekommen, dass die italienische Regierung 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen habe, hieß es am Mittwoch. Währungskommissar Pierre Moscovici streckte Rom die Hand aus. Über Twitter sagte er "die Tür bleibe offen, um ein Strafverfahren zu vermeiden." Es liege aber an Italien, um einen Ausweg vorzuschlagen.

Wissen: Stabilitätspakt – es gilt des gebrochene Wort

Wenn die EU-Kommission ein Verfahren gegen Italien wegen übermäßigen Budgetdefizits oder zu hoher Schulden einleiten sollte, drohen dem Land am Ende des Weges Strafen in Milliardenhöhe. Dazu braucht sie noch die Zustimmung der EU-Finanzminister. Sie Treffen sich Mitte Juli. Bisher hat die EU noch nie eine Geldbuße verhängt. 2016 war überhaupt erstmals ein Bußgeldverfahren gegen Spanien und Portugal in Gang gesetzt worden.

Kommission und Euro-Finanzminister sahen dann aber von Geldstrafen ab. Begründet wurde das mit der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage in beiden Ländern. Es gibt also einigen politischen Spielraum bei der Bewertung der Fiskaldaten, aber auch festgelegte Ausnahmen. Die Kommission kann nämlich "außergewöhnliche Ereignisse" berücksichtigen, die ein Mitgliedsstaat zu verdauen hat. Rom hat beispielsweise gefordert, den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua im Vorjahr zu berücksichtigen. Auch Unwetter und die damit verbundenen Kosten waren in Italien schon ein Argument, das man in die Diskussion über die Haushaltszahlen einbrachte.

Wie biegsam die Budgetregeln der EU sind, zeigte eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts im Jahr 2016. Seit Einführung der Währungsunion 1999 haben EU-Staaten in 165 Fällen die Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung überschritten. Bei 51 Anlässen war es erlaubt, weil sich die Länder gerade in einer Rezession befanden, in 114 Fällen verboten.

Besonders bunt trieb es Frankreich, das die Defizitgrenze am öftesten überschritten hat. Auch für heuer hat Paris ein Budgetminus von 3,1 nach Brüssel gemeldet. Die EU-Kommission hat bisher keine Anstalten gemacht, gegen das zweitgrößte Land der Union vorzugehen. Die größte Krise des Pakts gab es 2003, als Paris und Berlin eine Mehrheit für das Abdrehen eines Verfahrens gegen beide Länder organisierten. Inzwischen hat die EU-Kommission deutlich mehr Rechte für die Überwachung der Budgets erhalten. (as)

