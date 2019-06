Was müssen die Grünen tun, um in den Nationalrat zurückzukehren?

Nach der erfolgreichen EU-Wahl beginnt bei den Grünen die heiße Phase der Entscheidungen für die Neuwahl im Herbst. Was wünschen Sie sich von der Partei?

Das Ergebnis der letzten Nationalratswahl war für die Grünen wenig erfreulich. Mit lediglich 3,8 Prozent der Stimmen gingen sie 2017 als Verlierer und ohne Mandat aus der Wahl hervor. Zuvor machten die Grünen mit innerparteilichen Querelen Schlagzeilen – sie trennten sich von den Jungen Grünen, und etwas später verließ Peter Pilz die Partei und gründete seine eigene Liste, mit der er nach erfolgreicher Wahl in den Nationalrat einzog. Aktuell hat der grüne Bundessprecher Werner Kogler angesichts der jüngsten Lockangebote von Pilz, doch gemeinsame Sache zu machen, zuletzt Gespräche mit Listenchefin Maria Stern in Aussicht gestellt. Userin "Frau Trudl" betrachtet einen Zusammenschluss der Parteien allerdings kritisch:

Von der Ökobewegung zur langjährigen Oppositionspartei

Vor der Wahlniederlage 2017 waren die Grünen 31 Jahre lang als Oppositionspartei im Nationalrat vertreten – mit Wahlerfolgen in den Jahren 2006, 2008 und 2013, in denen die Partei mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen konnte. Im Fokus des Grünen-Programms stehen dabei seit Anbeginn Themen wie Natur- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder faire Arbeits- und Einkommensverteilung. "Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt – das ist unsere Vision", schreibt die Partei in ihrem Grundsatzprogramm 2001.

Doch mitunter gilt das Vernachlässigen dieser zentralen Werte zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung als Grund für die Niederlage bei der letzten Wahl.

Was also müssten die Grünen aus Wählersicht unternehmen, um bei den Neuwahlen im Herbst wieder in den Nationalrat einzuziehen?

Was erwarten Sie von den Grünen?

Welche Personen würden Sie gerne an der Spitze der Partei sehen? Mit welchen Themen sollten sich die Grünen im Wahlkampf positionieren? Was hat Ihrer Meinung nach zu den Schwierigkeiten der letzten Jahre beigetragen, und was könnte die Partei daraus lernen? Und was bräuchte es, was Sie zur Wahl der Grünen bewegen könnte? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 7.6.2019)