17-Jährige nahm nach Vergewaltigungen Sterbehilfe in Anspruch

Die Niederländerin Noa Pothoven schrieb in ihrer Biografie von Depressionen und Essstörungen nach den sexuellen Übergriffen

Eine Jugendliche ist in den Niederlanden am Sonntag legal durch Sterbehilfe gestorben. In ihrer preisgekrönten Biografie "Gewinnen oder lernen" hatte die 17-jährige Noa Pothoven ihren Kampf nach Vergewaltigungen beschrieben, ihre Depression und Essstörung. Sie soll im Alter von elf und 14 Jahren missbraucht worden sein.

In den Niederlanden ist ein ärztlich assistierter Suizid legal, wenn "anhaltendes unerträgliches Leid" vorliegt, erklärte das Krankenhaus, das Pothoven beraten hatte. Eigentlich hatte die Klinik die Jugendliche vor einem Jahr abgelehnt, weil sie noch zu jung sei. Unter gewissen Umständen können in den Niederlanden aber auch Minderjährige für mündig erklärt werden und um Sterbehilfe ansuchen. Das war bei Pothoven schließlich der Fall. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt.

Legal in den Benelux-Staaten

Im Jahr 2017 sind in den Niederlanden mehr als 6.500 Menschen durch Sterbehilfe gestorben. Die meisten von ihnen litten unter unheilbarem Krebs. In der EU ist Sterbehilfe nur in den Niederlanden, Luxemburg und Belgien legal, in Finnland ist sie straffrei gestellt. (red, 5.6.2019)