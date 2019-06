Der womöglich letzte Life Ball steht vor der Türe. Die Karten waren fast alle innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Am Samstag wird der Rathausplatz in ein Zirkuszelt verwandelt, die opulente Eröffnungsshow ist aber nur der Anfang. Dann geht es zur Party in die Festsäle und Höfe des Rathauses. Das letzte Fest des Lebens soll pompös werden.

Doch im Hintergrund hört man von Querelen zwischen Stadtregierung und Ballorganisator Gery Keszler. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will das Benefiz-Event zugunsten HIV- infizierter und an Aids erkrankter Personen weiterführen. Auch ohne Keszler. Ob dieser den Life Ball hergibt, ist aber unklar. Lesen Sie alles, was sie über den Life Ball wissen wollen. (red, 7.6.2019)