Benzin- und Dieselpreise im Mai weiter gestiegen

ÖAMTC: Im Monatsvergleich kostet Sprit um zwei bis vier Cent mehr pro Liter. Deutliche Preisunterschiede gibt es zwischen den Bundesländern.

Wien – Österreichischen Autofahrern hatten im Mai wenig Grund zur Freude: Die Spritpreise sind auch im Vormoat wieder gestiegen, wie eine Analyse des Autofahrerklubs ÖAMTC zeigt. Für einen Liter Super-Benzin mussten mit 1,308 Euro je Liter um 3,9 Cent mehr bezahlt werden. Bei Diesel lag der Preis im Schnitt bei 1,246 Euro je Liter, ein Plus gegenüber April um 1,7 Cent.

"Der sinkende Ölpreis kommt erst seit der letzten Mai-Woche zaghaft an den heimischen Tankstellen an – weitere Preissenkungen müssen jedoch noch folgen," schätz der ÖAMTC die Lage ein. Der Autofahrerklub fordert daher eine raschere Weitergabe sinkender Ölpreise an den Endverbraucher.

Der Bundesländervergelich offenbart deutliche Unterschiede bei den Spritpreisen. So zahlen die Vorarlberger um rund 20 Cent pro Liter mehr als die Burgenländer für Diesel oder Benzin.

Vergleichen vor Pfingsturlaub

Der Preisvergleich würde sich lohnen, empfiehlt der ÖAMTC, vor dem Pfingstwochenende ganz besonders: "Es lohnt sich immer, teure Tankstellen, wie beispielsweise Autobahntankstellen, zu meiden. Zurzeit kann man damit bei einer 50-Liter-Tankfüllung über 20 Euro sparen."

Wer derzeit ins Ausland fährt, sollte noch in Österreich tanken. Spürbar teurer sei vor allem in Italien, wo eine 50-Liter-Diesel Tankfüllung um rund 14 Euro (für Super 16 Euro) mehr kostet als in Österreich. (red, 5.6.2019)