"Uppkoppla": Ikea bringt persönlich zugeschnittenes Gamer-Zubehör

Tische, Sesseln, Keycaps, Armband und Mauskabelhalterung angekündigt

Ikea hat Gaming für sich entdeckt. Das schwedische Unternehmen bringt mit "Uppkoppla" eine eigene Videospielezubehör-Linie. Darunter sind Keycaps für Tastaturen, Mauskabelhalterung und ein orthopädisches Gaming-Armband. Aber auch Sesseln und Tische für Gamer sind in Planung. Verkauft werden sollen die Produkte bereits 2020.

Bodyscans und 3D-Druck

Ikea will bei der neuen Linie einen Fokus auf Individualität setzen. Bodyscans und 3D-Druck sollen dies ermöglichen. "Unterschiedliche körperliche Bedürfnisse und Geschmäcker" sollen dadurch angesprochen werden. "Uppkoppla" ist auch ein Test für andere Linien. So will man die Erkenntnisse mit der Technik künftig auch auf andere Produkte übertragen. (red, 5.6.2019)