Neue Regierung taf sich zum ersten Ministerrat

Initiative des neuen Innenministers, aber kein Pressefoyer

Wien – Die neue Übergangsregierung hat sich Mittwochfrüh zu ihrer ersten Ministerratssitzung getroffen. Man hielt sich kurz und knapp: Nach nicht einmal einer Stunde war das Treffen schon wieder vorbei. Das mag auch daran liegen, dass größere inhaltliche Entscheidungen diesmal nicht auf der Tagesordnung standen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sprach nach dem Ministerrat von einer "ausgezeichneten Stimmung". Außerdem erklärte sie: "Wir haben sehr viel auf den Weg gebracht bereits."

Polizeiaktion "sauber" abarbeiten

Es war der neue Innenminister, Wolfgang Peschorn, der gleich am Mittwoch eine erste Initiative setzte: Beschlossen wurde eine Verordnung, mit der Sri Lanka von der Liste sicherer Asylherkunftsländer gestrichen wird. Begründet wird dies mit der angekündigten Wiederaufnahme der Vollstreckung von Todesurteilen.

Zu den mutmaßlichen Polizeiübergriffen bei der Klimademonstration vergangenen Freitag befragt, erklärte Peschorn nach Ende des Ministerrats beim Hinausgehen: "Wir arbeiten alles sauber ab." Das Treffen am Mittwoch sei es ein "ganz normaler Ministerrat" gewesen.

Darüber hinaus ging es vor allem um die Aufnahme der Amtsgeschäfte. Auch der Bericht über die Arbeitsmarktdaten stand zur Besprechung an.

Medien, bitte warten

Der Zugang für Medien wurde dabei sehr restriktiv gehandhabt: Lediglich ein Foto- und Videoschwenk waren zugelassen, Textredakteure durften nicht in den Saal, und die Minister waren unter Umgehung der wartenden Medienvertreter ins Kanzleramt gekommen.

Auch einen Doorstep, bei dem sich einzelne Minister äußern, gab es am Mittwoch vorerst nicht. Und auch das traditionelle Pressefoyer, bei dem sich im Anschluss an die Ministerratssitzung die Regierungsspitzen der Presse stellen, ist entfallen. An die Öffentlichkeit wenden will sich die Regierung erst nächste Woche, nachdem sie sich dem Nationalrat vorgestellt hat. (APA, 5.6.2019)