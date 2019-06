Angriff auf Drei und A1: Mobilfunkdiskonter Hot startet Flatrate-Tarif

LTE-Angebot mit unlimitiertem Datenvolumen heizt den Wettbewerb weiter an

Ein neues Angebot hat das Potenzial, den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt weiter anzuheizen: Der Diskonter Hot bietet ab der kommenden Woche, dem 13. Juni, einen LTE-Datentarif (30 Mbit/s) mit unlimitiertem Datenvolumen an. "Hot Data Unlimited" gibt es zum Preis von 19,90 Euro für 30 Tage. Ergänzend verkauft der Lebensmittelhändler Hofer LTE-Router und -Sticks, um das Angebot des Mobilfunkers zu unterstützen – etwa einen Router des chinesischen Herstellers ZTE um 49,90 Euro.

Bei anderen Diskontern kosten vergleichbare Angebote zwischen 20 und 23 Euro, die A1-Billigmarke Yesss verlangt 22,99 Euro pro Monat.

5 GB reichen 2019 nicht mehr

Schon bisher gab es bei Hot nur einen Tarif mit 5 Gigabyte Datenvolumen, der aber in Zeiten von Netflix und Windows-Updates kaum brauchbar ist – zumal mobiles Internet in Österreich vielerorts zum Einsatz kommt, da es für viele Nutzer die einzige Möglichkeit ist, halbwegs schnelles Internet zu nutzen.

Mobiles Internet auf dem Land

Jenseits großer Städte ist Internet via Mobilfunk der Standard. Dementsprechend ist der Markt wild umkämpft. Besonders der Netzbetreiber "3" konnte sich in den vergangenen Jahren einen großen Kundenstamm sichern. "3" hält bei Breitbandinternet einen Marktanteil von rund 35 Prozent, gefolgt von A1 mit 32,1 Prozent und Magenta (T-Mobile) mit 25,5 Prozent. Hot kommt mit seinem Schmalspurangebot immerhin schon auf 4,6 Prozent.

Kampftarife und 5G

Hot zählt zu jener Gruppe neuer Anbieter, die seit 2014 versuchen, den Mobilfunkmarkt in Österreich aufzumischen. Bei Smartphone-Tarifen hat das Unternehmen den Mobilfunkmarkt mit Kampfpreisen in den vergangenen Jahren bereits aufgewirbelt. Die Kundenzahl sei 2018 auf rund 850.000 Nutzer gewachsen und der Marktanteil auf 7 Prozent gestiegen, sagte Firmenchef Michael Krammer im März dieses Jahres. Mittlerweile ist Hot der viertgrößte heimische Anbieter – hinter A1, Magenta (T-Mobile) und "3".

foto: sum Hot-Chef Michael Krammer mischt den Markt seit 2014 auf.

Wann Hot den neuen Mobilfunkstandard 5G anbieten wird, ist unklar. Laut Krammer sollen entsprechende Angebote kommen. Allerdings werden die für landesweite Netze notwendigen Frequenzen erst im kommenden Jahr versteigert.

Hot nutzt das Netz von Magenta

Hot hat sich in das Netz von Magenta eingemietet und könnte davon profitieren, dass Magenta seine Billigschiene Telering 2020 einstellt, die in den vergangenen Jahren besonders mit Internetangeboten punkten konnte. Überhaupt sieht es so aus, als würde Magenta seinem Untermieter das Niedrigtarifsegment überlassen. (Markus Sulzbacher, 5.6.2019)