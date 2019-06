May-Nachfolger bei Tories soll Ende Juli feststehen

Elf Kandidaten stellen sich der Wahl

London – In Großbritannien wollen die Tories in der vierten Juli-Woche den Nachfolger von Premierministerin Theresa May an der Parteispitze bestimmen. In der ersten Phase der Auswahl des Nachfolgers von May wird das elf Kandidaten umfassende Bewerberfeld nach Angaben der konservativen Partei vom Dienstag auf zwei Konkurrenten reduziert. Der erste Wahlgang ist für den 13. Juni vorgesehen. Weitere Abstimmungen sollen am 18., 19. Und 20. Juni folgen.

Nach einem Bericht des Senders Sky News stimmen zunächst nur die Tory-Abgeordneten über die Bewerber ab. Erst wenn nur noch zwei Kandidaten übrig bleiben, sollen die rund 160.000 Parteimitglieder per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen.

Rücktritt am Freitag

May will ihr Amt als Parteivorsitzende diesen Freitag niederlegen. Sobald ein neuer Parteichef feststeht, soll er das Amt des Premierministers übernehmen. Der Nachfolger von May muss die Blockade des Parlaments im Brexitstreit beenden.

Dafür bleibt Zeit bis zum 31. Oktober, denn bislang ist spätestens dann die Trennung Großbritanniens von der EU vorgesehen. Befürchtet wird, dass das Vereinigte Königreich ohne Vertrag aus der Europäischen Union ausscheidet. In diesem Fall rechnen Experten mit massiven wirtschaftlichen Rückschlägen. (APA, 5.6.2019)