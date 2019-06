Tsipras will Neuwahlen in Griechenland am 7. Juli

Der Regierungschef hatte nach schweren Verlusten bei der Europawahl Neuwahlen angekündigt

Athen – Die griechische Regierung will die vorgezogenen Wahlen am 7. Juli abhalten. Das sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Dienstagabend. Der Regierungschef hatte nach schweren Verlusten bei der Europawahl Neuwahlen angekündigt. Regulär müssten die Wahlen in Griechenland erst im Oktober ausgetragen werden.

In der kommenden Woche – also noch vor den Neuwahlen – soll das Parlament zudem dafür stimmen, die geplante Absenkung des Steuerfreibetrags auf Einkommen zurückzunehmen. Tispras rief die Opposition dazu auf, die Änderung mitzutragen. Von 2020 an soll der Steuerfreibetrag nach derzeitigen Plänen sinken. Das würde dazu führen, dass die Griechen niedrigere Gehälter bekämen. (Reuters, 4.6.2019)