Christoph Chorherr kooperiert künftig mit Soravia

Ehemaliger Stadtplanungssprecher der Grünen ist künftig selbständig tätig und dockt bei Wiener Immobilienunternehmer an

Wien – Christoph Chorherr, ehemaliger grüner Gemeinderatssprecher für Stadtplanung, kündigt nach seinem Rückzug aus der Politik eine Kooperation mit Erwin Soravia vom gleichnamigen Immobilienunternehmen an. Das gab der Ex-Politiker auf seiner privaten Homepage bekannt, die Tageszeitung "Kurier" berichtet am Dienstagnachmittag als erste darüber.

Soravia ist an zahlreichen Immobilienprojekten in Wien und Österreich – unter anderem an der Errichtung der Danube Flats, einem Wohnturm mit 49 Stockwerken – beteiligt.

"Klimagerechter, dekarbonisierter Bürobau"

"Nach meinem Rückzug als Berufspolitiker erreichten mich etliche Anfragen, mein Know-How in Unternehmen einzubringen", so Chorherr auf seiner Homepage. Letztlich habe er sich für die Kooperation mit Soravia entschieden. Soravia plane einerseits "eine internationale Marke für klimagerechten, dekarbonisierten Bürobau". Außerdem möchte Soravia einen Bauträger entwickeln, "der sich dem geförderten, kostengünstigen Wohnbau widmet."

Chorherr weiter: "Ich wurde gefragt, ob ich diese beiden Projekte, die groß und international aufgesetzt werden sollen, mit meinem Know how begleiten möchte."

Die Eröffnung von Chorherrs zweitem Projekt – einer Bäckerei und Kaffeehaus am Wiener Nordbahnhofgelände – verzögert sich indes auf November. Chorherr legte Anfang 2019 sein Gemeinderatsmandat zurück. (red, 4.6.2019)