Hofer auch von FPÖ-Vorstand als designierter Obmann bestätigt

Herbert Kickl ist neuer stellvertretender Bundesparteiobmann

Wien – Nachdem Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer bereits vor gut zwei Wochen vom FPÖ-Präsidium zum neuen Parteichef designiert worden war, wurde diese Entscheidung am Mittwoch vom Parteivorstand bestätigt. Das gab die FPÖ am Mittwochabend nach der Sitzung des Parteigremiums in einer Aussendung bekannt.

Klubobmann Hofer wird laut dem Beschluss als designierter Bundesparteiobmann dem Bundesparteitag zur Wahl vorgeschlagen. Gleichzeitig wird er auch als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl nominiert. Darüber hinaus wurde laut FPÖ der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl zum Bundesparteiobmann-Stellvertreter gewählt. Und Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs wurde mit dem Amt des Bundesfinanzreferenten betraut. Er folgt Eduard Schock nach, der ja in das Direktorium der Österreichischen Nationalbank wechselt.

Bestätigt wurde laut FPÖ-Aussendung auch die Entscheidung des FPÖ-Parlamentsklubs, Walter Rosenkranz als Volksanwalt zu nominieren. Die Personalentscheidungen fielen allesamt einstimmig, so die FPÖ. (APA, 4.6.2019)