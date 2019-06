EU-Kommission prüft Verfahren gegen Italien wegen Verschuldung

Denkbar ist schließlich auch, dass die Forderung nach einer Pauschalsteuer und damit einer massiven Verletzung der EU-Haushaltsauflagen dem Lega-Chef nur als Vorwand dient, den Sturz der eigenen Regierung zu provozieren. Salvinis erklärtes Ziel ist es, selbst Premier anstelle von Giuseppe Conte zu werden – und dieser hat am Montag bereits durchblicken lassen, dass er nicht als Chef einer Regierung in die Geschichte eingehen will, die ein EU-Defizitverfahren zu verantworten hat. Eher würde er sein Mandat zurück in die Hände von Staatspräsident Sergio Mattarella legen.

Ist der Lega-Chef also ein politischer Hasardeur, der den Austritt aus dem Euro bewusst in Kauf nimmt und deshalb die Konfrontation mit der EU-Kommission nicht nur nicht scheut, sondern geradezu sucht? Zumindest einige Indizien dafür gibt es:

Salvinis Erzählung ist einfach und effizient: Verantwortlich für den gigantischen Schuldenberg und die lahmende Wirtschaft sind nicht italienischer Reformunwille, staatliche Geldverschwendung und Ineffizienz, Korruption und Mafia sowie eine alles erstickende Bürokratie, sondern die EU, die das Land mit ihren "überholten und obsoleten Haushaltauflagen" in Ketten gelegt habe und die kraftstrotzende heimische Wirtschaft am Abheben hindere. Würde der Staat nur genügend investieren und gleichzeitig die Steuern senken, dann würde die befreite Wirtschaft wieder aufblühen – und die in der Folge wieder sprudelnden Steuereinnahmen würden das Defizit und schließlich auch die Schulden wie von selbst zum Verschwinden bringen.

Doch das Dementi Salvinis ist unmissverständlich – und nach dem Sieg seiner rechtspopulistischen Partei bei der Europawahl ist der 46-jährige Mailänder endgültig derjenige, der in Rom das Sagen hat. Trotz einer Staatsverschuldung von fast 2,4 Billionen Euro hält Salvini an der von ihm geforderten Einführung einer Einheitssteuer von 15 Prozent für Einkommen unter 50.000 Euro unverdrossen fest. Es gibt weit und breit keine Anzeichen dafür, dass er früher oder später von dieser Forderung abrücken wird.

Rom – Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte kaum ausgeredet, als sein Vizepremier Matteo Salvini einen zentralen Punkt gleich wieder klarstellte: "Das Resultat der Europawahlen ist ein klarer Auftrag: Neun Millionen Italiener haben für eine kräftige Steuerreduktion und für die Überwindung der von der EU verordneten Austeritätspolitik gestimmt", betonte der Innenminister und Lega-Chef. Wenige Minuten zuvor hatte Conte in einer Rede an die Nation erklärt, dass Italien sich an die europäischen Haushaltsauflagen halten werde, solange diese in Kraft seien. Zur Begründung führte der Regierungschef aus, dass "ein Defizitverfahren für Italien sehr schmerzhaft wäre".

Wissen: Stabilitätspakt – es gilt des gebrochene Wort

Wenn die EU-Kommission ein Verfahren gegen Italien wegen übermäßigen Budgetdefizits oder zu hoher Schulden einleiten sollte, drohen dem Land am Ende des Weges Strafen in Milliardenhöhe. Theoretisch, denn bisher hat die EU noch nie eine Geldbuße verhängt. 2016 war überhaupt erstmals ein Bußgeldverfahren gegen Spanien und Portugal in Gang gesetzt worden.

Kommission und Euro-Finanzminister sahen dann aber von Geldstrafen ab. Begründet wurde das mit der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage in beiden Ländern. Es gibt also einigen politischen Spielraum bei der Bewertung der Fiskaldaten, aber auch festgelegte Ausnahmen. Die Kommission kann nämlich "außergewöhnliche Ereignisse" berücksichtigen, die ein Mitgliedsstaat zu verdauen hat. Rom hat beispielsweise gefordert, den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua im Vorjahr zu berücksichtigen. Auch Unwetter und die damit verbundenen Kosten waren in Italien schon ein Argument, das man in die Diskussion über die Haushaltszahlen einbrachte.

Wie biegsam die Budgetregeln der EU sind, zeigte eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts im Jahr 2016. Seit Einführung der Währungsunion 1999 haben EU-Staaten in 165 Fällen die Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung überschritten. Bei 51 Anlässen war es erlaubt, weil sich die Länder gerade in einer Rezession befanden, in 114 Fällen verboten. Besonders bunt trieb es Frankreich, das die Defizitgrenze am öftesten überschritten hat. Auch für heuer hat Paris ein Budgetminus von 3,1 nach Brüssel gemeldet. Die EU-Kommission hat bisher keine Anstalten gemacht, gegen das zweitgrößte Land der Union vorzugehen. Die größte Krise des Pakts gab es 2003, als Paris und Berlin eine Mehrheit für das Abdrehen eines Verfahrens gegen beide Länder organisierten. Inzwischen hat die EU-Kommission deutlich mehr Rechte für die Überwachung der Budgets erhalten. (as)

Mehr zum Thema: