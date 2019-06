Öko-Partei vor der Nationalratswahl: Grüne Geheimgespräche statt Grabenkämpfe

Werner Kogler tourt durchs Land, um bei der grünen Basis und Parteipromis auszuloten, ob er auch in diesem Wahlkampf den Frontmann geben soll – das Gerangel um die Listen beginnt

Selbst nach dem Wahlergebnis von null Mandaten bei der Nationalratswahl auf drei bei der EU-Wahl tun sich bei den Grünen nun allerhand heikle Entscheidungen auf. Denn die von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor seinem Sturz ausgerufene Neuwahl im Herbst bringt die Partei nach ihrem 14-Prozent-Erfolg unter Zugzwang.

Deswegen tourt der grüne Bundessprecher Werner Kogler, eigentlich als grüner EU-Delegationsleiter in Brüssel vorgesehen, durch die Bundesländer, um die Stimmungslage an der Basis, aber auch bei prominenten Landespolitikern auszuloten – und das in mehrfacher Hinsicht. Ein Überblick, was es dringend, am besten noch im Juni zu klären gilt: