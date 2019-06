Schachingers "Daneben gehen": Die Griechen sind ein altes Piratenvolk

Nach einer Woche Urlaub waren an der Theke beide Seiten mit den Nerven ziemlich fertig

Früher ist man für zwei Wochen auf eine griechische Insel geflogen. Zur Sicherheit hat man auch eine Badehose mitgenommen. Man weiß ja nie. Damals beschränkte sich der Wasserkontakt allerdings auf einen nächtlichen Sturz von einem Bootssteg. Im vollen Gewand. Schwarzes Hemd, Jeans und Budapester, T-Shirts sind für Volksschulkinder. Der Adler fliegt, er schwimmt nicht.

Der Tagesablauf war streng geregelt: Morgens nach einem Jazzfrühstück ins Bett, dann zu einem späten Mittagessen auf – und wieder in die B-52-Bar. In der Bar musste der DJ uns immer "Cocaine on my Brain" von Dillinger spielen, weil wir die damals grassierende Macarena aktiv bekämpften und der Wirt unsere Konsumation lächerlicher flambierter Getränke nicht beeinträchtigen wollte. Außerdem gab die Plattensammlung nicht mehr her.

Der Cousin von Demis Roussos

Nach einer Woche waren an der Theke beide Seiten mit den Nerven ziemlich fertig. Schließlich wollten wir sogar einmal beim Sonnenbaden ausruhen, aber das war nach einer halben Stunde viel zu heiß. Lieber am Hafen im Schatten sitzen und die eintreffenden Fähren kommentieren. Es gab noch ein anderes Lokal, das von einem der 300 engsten Cousins von Demis Roussos geführt wurde. Seitdem kenne ich das musikalisch durchwirkte Gesamtwerk von Demis Roussos sehr gut. Dass der Cousin mit Demis Roussos verwandt war, glaube ich aus heutiger Sicht nicht mehr.

Vielleicht wäre alles gesünder abgelaufen, wenn uns jemand gesagt hätte, dass es auch antialkoholische Getränke auf der Insel gibt. Wir aber waren jung und schön und fetzendeppert. Das sind persönliche Inselerlebnisse, die einem selbst die getrübte Erinnerung nicht nehmen kann.

Heute höre ich das Ibiza-Lied und kränke mich ein wenig, dass wir damals nicht ein wenig mehr Geld in die Hand genommen haben und dorthin geflogen sind. Das Lied stammt zwar von 1999. Es klingt aber sehr vielversprechend.

Heute fliege ich doch wieder nach Griechenland. Die Griechen sind ein altes Piratenvolk. Das Gesetz gilt dort nicht sehr viel, überall lauert blonde Gefahr. Vielleicht kann man die alte Insel in der Ägäis ein wenig aufsexen. (Christian Schachinger, 5.6.2019)