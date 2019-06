Ihre schönsten Life-Ball-Geschichten?

Was haben Sie als Gast oder ehrenamtliche Helferin oder Helfer am Wiener Life Ball erlebt? Teilen Sie Ihre Geschichten, und schicken Sie uns Ihre besten Fotos!

Je auffälliger, desto besser – das ist im Alltag das Motto der wenigsten. Doch wo man mit der Devise selten falsch liegt, ist beim Besuch des Life Balls im Wiener Rathaus. Einmal noch hat man die Gelegenheit, in ausgefallener Kostümierung in den ehrwürdigen Gemäuern des Wiener Rathauses zu feiern, bevor der letzte Vorhang für den Ball fällt. "Der Zauberer von Oz" liefert das Motto für die letzte Ausgabe des seit 26 Jahren bestehenden Events zugunsten von Aidshilfeprojekten.

Viele tausend Gäste, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter haben den Ball in den letzten Jahren zu dem gemacht, was er ist, und sie alle haben eine Geschichte zu erzählen. Ob man wochenlang an seinem Kostüm gebastelt und gefeilt hat, sich als Kellnerin oder Kellner in jungen Jahren mit einem Tablett voller Sektgläser seinen Weg durch die Partymeute gebahnt oder am Aufbau der extravaganten Bühne mitgearbeitet hat, ob man als Zuschauer am Rathausplatz live etwas von der ausgelassenen Atmosphäre mitbekommen wollte oder gemütlich daheim vor dem Fernseher zugeschaut hat – an viele Ballmomente wird man immer gerne zurückdenken. So wie auch dieser Instagram-User sicher nie vergessen wird, wie er in voller Kostümierung mit der U-Bahn zum Ball gefahren ist:

An welches Life-Ball-Erlebnis denken Sie noch gern zurück?

Ob als Gast, Mitarbeiter oder vor dem Fernseher: Was werden Sie immer mit der Veranstaltung verbinden? Und werden Sie den letzten Life Ball besuchen oder ihn im Fernsehen verfolgen? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum!

Sie haben auf den Life Balls der vergangenen Jahre gute Fotos gemacht? Schicken Sie uns Ihre schönsten mit einer kurzen Beschreibung an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht! Mit der Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Bild honorarfrei und unter Nennung Ihres Namens in den Userfotos und auf den Social-Media-Kanälen des STANDARD veröffentlicht werden darf. (aan, 7.6.2019)