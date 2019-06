Kanzlerin Bierlein lässt die Generalsekretariate evaluieren

Bundeskanzlerin erwartet "etwaige Optimierungen" – "Think Austria" denkt noch über Österreich nach

Wien – ÖVP-Chef Sebastian Kurz residierte im "Kreisky-Zimmer", weil er den SPÖ-Kanzler, "der das Land geprägt hat", sehr schätze. Der Sozialist nannte das dunkel vertäfelte 70-Quadratmeter-Büro, in dem als Erster Leopold Figl (ÖVP) residiert hatte, gern despektierlich "Zigarrenkistl". Brigitte Bierlein hat sich jetzt – so wie zuletzt Wolfgang Schüssel 2000 – für das "Metternich-Zimmer" entschieden. Hell, lichtdurchflutet, mit Blick auf den Volksgarten. Ihr direkter "Vormieter" war Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), davor die SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Werner Faymann und Christian Kern.

Auch der Außenminister logiert im Kanzleramt – noch

"Noch", hieß es am Dienstag auf STANDARD-Anfrage, ist auch der neue Außenminister Alexander Schallenberg im Kanzler- und nicht im benachbarten Außenamt beheimatet. Er war dort ja schon unter Kurz als EU-Koordinator angesiedelt. Angesichts der Wichtigkeit dieser Agenden für die Übergangsregierung scheint die räumliche Nähe durchaus pragmatisch.

Was mit den bisherigen Kabinettsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, deren Dienstverhältnisse mit dem Ende der Amtszeit der jeweiligen Ressortchefs enden, passiert, ist offen. "Die gesamten Kabinette sind in Erarbeitung." Regierungs- und Ressortsprecher sind weiter im Einsatz, teilweise haben die neuen Minister die Pressesprecher ihrer Vorgänger übernommen, etwa in den Ministerien für Wirtschaft, Inneres, Äußeres, Finanzen, Bildung, Frauen, Nachhaltigkeit und Verteidigung.

Think Austria denkt über Österreich nach – noch

Und was wird aus der von Kurz installierten "Einheit für Strategie, Analyse und Planung" alias "Think Austria"? "Die Stabsstelle besteht noch. Die Kanzlerin kann entscheiden, ob das weitergeht." Leiterin Antonella Mei-Pochtler, die offiziell als "Sonderbeauftragte von Bundeskanzler Sebastian Kurz" firmiert, habe einen "ehrenamtlichen" Dienstvertrag mit dem Kanzleramt, ihre Mitarbeiter hatten befristete Dienstverträge.

Generalsekretäre gibt es nur noch zwei: traditionell den im Außenamt plus Dieter Kandlhofer im Kanzleramt, der dort auch provisorisch die Präsidialsektion leitet und von Bierlein beauftragt wurde, "die Organisationsstruktur des Kanzleramts auf allen Ebenen zu evaluieren und allfällige Optimierungen auch zu den Generalsekretariaten zu unterbreiten". (Lisa Nimmervoll, 5.6.2019)