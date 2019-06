Pro und Kontra: Ligareform der Bundesliga

KONTRA: Denkt denn niemand an die Kleinen?

Von Philip Bauer



Der Achte der Bundesliga bekommt seine Chance auf den Europacup, der Sechste nicht? Hallo? Logik? Warum nicht gleich würfeln oder Mikado spielen? Das wäre sportlich genauso wertvoll. Zumal der Achte sich lediglich mit der zweiten Klasse misst, während der Sechste Red Bull Salzburg vorgesetzt bekommt. Spannung gut und schön, das Kerngeschäft der Bundesliga heißt aber Sport. Und der verlangt Fairness, wenn er ernst genommen werden will. Wer ein Glücksspiel bevorzugt, darf sich der Lottoziehung widmen.

Es ist ein falsches Spiel. Man hält den Zwutschkis eine Karotte vor die Nase. Sie dürfen ein bisschen von der Europa-League-Hymne träumen, um sich so von der Trostlosigkeit der Qualifikationsgruppe abzulenken. Denn in Wahrheit geht es dort unten nicht ums internationale Geschäft, es geht gegen den Abstieg. Und dieser Kampf findet nunmehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mattersburg hat mehr als 16 Prozent seiner Zuseher verloren, Rapid schreibt ein Minus von zwölf Prozent, bei Altach steppt auch nicht der Bär. Tolle Reform.

Wundern darf man sich nicht. Nur hartgesottene Fans haben ein Faible für die unfeine Klinge. Die Mehrheit bevorzugt es, ab und zu Mannschaften à la Salzburg auf die Beine zu sehen. Hochwertigen Fußball kennt man sonst nur aus dem Fernsehen. Es muss nicht immer Holzhackerbrot sein, man darf sich zwischendurch einen Shrimpscocktail gönnen. Das ist nicht verwerflich. Wäre Publikumsmagnet Rapid Wien nicht in die Qualifikationsgruppe gerutscht, wäre dieser Teil der Meisterschaft völlig unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit durchgerutscht.

Im kommenden Jahr wird es in der Qualifikationsgruppe noch düsterer zugehen. Als hätte Michael Haneke den Fußball inszeniert. Rapid wird kein weiteres Mal den Keller beehren. So blöd kann man sich kein zweites Mal anstellen. Neben Aufsteiger Wattens wirkt die Admira wie der Liebling der Nation. Die Liga hat eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Das ist im Fußball genauso asozial wie im Krankenhaus oder in der Bildung. Denkt denn heutzutage keiner an die Kleinen? Offensichtlich nicht. (Philip Bauer, 4.6.2019)