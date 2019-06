Neuer Ifo-Digitalindex zeigte gute Konjunktur im Technologiesektor

Barometer stieg im Mai auf 27 Punkte

Trotz allgemeiner Konjunkturrisiken laufen die Geschäfte in der Digitalwirtschaft derzeit rund. Die Unternehmen der Branchen IT und Telekommunikation (ITK) beurteilen ihre Lage als sehr gut, wie aus dem neuen Bitkom-Ifo-Digitalindex hervorgeht, den der Branchenverband Bitkom und das Münchner Ifo-Institut am Dienstag erstmals vorlegten.

Das Barometer stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 27,0 Punkte. "Für die kommenden Monate sind die Erwartungen aber weniger optimistisch."

Gute Geschäftslage

Bitkom-Präsident Achim Berg sagte, trotz des Handelskonflikts zwischen den USA und China, des Brexit sowie der Umwälzungen in Auto- und Bankenindustrie sei die Geschäftslage der Digitalbranche weiter sehr gut. Auffällig sei aber, dass die Firmen seit einigen Monaten vorsichtiger nach vorne blickten. "Derzeit gilt: Die Lage ist besser als die Stimmung."

Der Digitalindex basiert auf der monatlichen ifo-Konjunkturumfrage und bildet sich aus dem geometrischen Mittel des Index der Geschäftslage und des Index der Geschäftserwartungen. Berücksichtigt werden Daten der Digitalbranche, die sich aus Unternehmen des Verarbeitendes Gewerbe, des Handels- und Dienstleistungssektors zusammensetzt. Dazu zählen Hersteller von IT und Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik, Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen, Telekommunikationsdiensten sowie der Groß- und Einzelhandel mit ITK.

Schlüsselrolle

Die Branche spiele für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft eine Schlüsselrolle, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Im langjährigen Vergleich zum Ifo-Geschäftsklima für die Gesamtwirtschaft erreicht der Digitalindex den Angaben zufolge durchgehend ein deutlich höheres Niveau. "Unternehmen der ITK-Branche schätzen ihre jeweilige Lage konstant besser ein als die Gesamtwirtschaft." Die aktuellen Konjunkturrisiken setzten die meisten Branchen deutlich stärker unter Druck als die ITK-Firmen. (APA, 04.06.2019)