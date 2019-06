"In die Nieren! In die Nieren!": Polizeigewalt in Österreich

Schockierende Bilder einer Klima-Demonstration in Wien gehen durch die Medien. Was dahinter steckt, erklärt Chronik-Ressortleiterin Rosa Winkler-Hermaden

Nach einer unangemeldeten Klima-Demonstration in Wien am vergangenen Freitag mehren sich die Meldungen über mutmaßliche Polizeigewalt. Schockierende Videos und Berichte über den Einsatz sorgen seither für öffentliche Empörung. Rosa Winkler-Hermaden ist Chronik-Ressortleiterin beim STANDARD und erklärt im Gespräch mit Zsolt Wilhelm, wie es zur Eskalation kam, wie der Stand der Dinge ist und welche Folgen zu erwarten sind.

Das ist ein Test!

