Was wissen Sie über den Finanzmarkt?

Eine der Kernkompetenzen der Wirtschaftswissenschaften ist, Zusammenhänge am Kapitalmarkt und über Finanzen zu vermitteln – machen Sie den Wissenscheck in zwölf Fragen

Sparbuch und Gehaltskonto, aus dem Teletext ein paar Börsenkurse ablesen, und der Rest wird vom Staat geregelt. Während vor Jahrzehnten dieser Zugang zu Finanzen und dem Kapitalmarkt vorherrschte, interessieren sich heute mehr Menschen denn je für Aktien, Optionsscheine, die Bankenkrise und die richtige Anlageform. Damit man sicher durch den Markt navigiert und am Ende nicht supernackt dasteht, sollte man über wichtige Dinge Bescheid wissen.

Forscherinnen und Forscher vom Institute for Finance, Banking and Insurance der Wirtschaftsuniversität Wien haben einige Fragen vorbereitet, die wir in dieses Quiz umgewandelt haben. Am Ende laden wir Sie dazu ein, den Spieß umzudrehen und Ihre Fragen an die WU-Forscher auf 100jahreforschung.at zu stellen. Die interessantesten Fragen der Community werden in Videoform beantwortet.