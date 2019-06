Tunnel23 verstärkt Führungsteam: Bernhard Grafl neuer Creative Director

Er folgt auf Tobias Federsel

Wien – Die Kreativagentur Tunnel23 stellt ihre Kreationsabteilung unter neue Leitung. Bernhard Grafl übernimmt ab sofort die Position des Creative Directors. Er folgt auf Tobias Federsel.

foto: tunnel23 Bernhard Grafl dockt bei Tunnel23 an.

Grafl (48) blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Werbebranche zurück. Der gebürtige Tiroler studierte Grafikdesign und Werbung an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Nach dem Abschluss folgten Stationen in Werbeagenturen wie Demner, Merlicek & Bergmann, Barci & Partner und TBWA\Wien. (red, 4.6.2019)