Neue Ö3-Kampagne: Handy hoch! Wir wollen dich hören sehen!

Umsetzung kommt von Jung von Matt/Donau

Wien – Am 3. Juni startete ORF-Radiosender Ö3 eine neue Kampagne. Unter dem Motto "Handy hoch! Wir wollen dich hören sehen!", will der Sender die Ö3-Momente der Ö3-Hörer abbilden. "Egal ob zuhause beim Frühstücken, in der Arbeit oder beim Sporteln: Ö3-HörerInnen schicken einfach das Video oder Foto von sich beim Ö3-hören und werden damit Teil der großen Ö3-Gemeinde", beschreiben die Verantwortlichen die Idee hinter der Kampagne. Die Umsetzung kommt von Jung von Matt/Donau.

foto: ö3, jung von matt

"Radio ist ja als Medium so etwas wie die Urgroßmutter aller Social Media Kanäle. Und auf Ö3 wurde schon geteilt, geliked und kommentiert, da lagen Facebook, Instagram und Co. noch nicht einmal in den Windeln. Seit Jahren leben die Ö3 HörerInnen natürlich schon auf all diesen Kanälen und kombinieren Radio und Social Media ganz selbstverständlich. Mit dieser Programmaktion, die noch viele Überraschungen bringen wird, wollen wir in der schönsten Zeit des Jahres zeigen, wie dieses Leben der Ö3-Gemeinde aussieht", sagt Ö3-Senderchef Georg Spatt.

Neben der laufenden Thematisierung im Ö3-Programm und auf allen Online-Kanälen wird diese Kampagne ab 24. Juni auch auf Ö3-Plakaten österreichweit sichtbar sowie bei den Ö3-Events thematisiert. Die Fotos und Videos sind auf oe3.orf.at zu sehen. Und den Teilnehmern werden Einkaufsgutscheine von MediaMarkt und drei Golf Rabbit verlost. (red, 4.6.2019)