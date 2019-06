Grrrrrrr: Vom Tröten und Brüllen

Ein Buch, das reiß-, beiß- und speichelfest ist

Die Phase, in der Bücher reiß-, beiß- und speichelfest sein mussten, sind zu Hause definitiv vorbei. Die Kinder benutzen Bücher zum Lesen. Gut, die Jüngste schaut sich noch Bilderbücher an – sitzend und blätternd. Aber es gibt ja im Umfeld jede Menge Kleinkinder. Und die brauchen eben andere Bücher. Etwa jenes von Elsa Mroziewicz. Wilde Tierstimmen richtet sich an Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Dementsprechend robust ist es aus Karton gestaltet.

Worum sich alles dreht, verrät schon der Buchtitel. Mroziewicz will immer wissen, welches Tier wie tönt. "Wer brüllt Grrrrrrrrrrr?", lautet zum Beispiel eine Frage. Damit die Spannung erhöht wird, besteht das Buch aus Aufklappseiten. Dort sieht man dann das passende Tier, also einen Tiger, einen Elefanten oder einen Bären. Die Illustrationen sind natürlich in hellen, freundlichen Bildern gezeichnet. Die Vorleser brüllen, tröten, schnarchen und grunzen. Und das wohl (fast) in einer Endlosschleife. Was sie dafür bekommen? Ein glückliches Kleinkind.