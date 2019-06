Punktgenaues Datenmanagement braucht kombinierte Technologien

Edge Computing. Digitalisierung baut auf Daten klingt einfach, birgt aber weitreichende Folgen. Ein Expertenkommentar von Jakob Eichmann, Head of Solution Design bei Kapsch BusinessCom.

Grundsätzlich müssen Daten gelagert werden, die Frage ist nur: Wo sind diese möglichst sicher und gleichzeitig so einfach zugänglich wie möglich? Erst waren Daten dort gelagert, wo sie generiert und gebraucht wurden. Dann kam die Cloud. Daten werden ausgelagert mit Vorteilen wie Kosten nach Verbrauch oder sofortige Verfügbarkeit. Bei großen und kritischen Datenmengen stößt das System Cloud allerdings an Grenzen, etwa Wartezeiten bei der Verfügbarkeit.

Rechenzentrum als Flaschenhals

Zentrale Rechenzentren werden beim Transfer zu einer Art Flaschenhals. Also holt man sich Daten mittels Edge Computing wieder näher dorthin, wo sie gebraucht werden. Das verringert signifikant das zu übertragende Datenvolumen wie auch Datenaustausch und Übertragungsstrecke und so verringern sich Kosten und Wartezeiten bei parallel verbesserter Servicequalität. Die Sicherheit erhöht sich ebenfalls, verschlüsselte Dateien werden näher und lokal am Netzwerkkern verarbeitet.

Technologiewahl folgt Anwendungsfall

Auch hier gilt: Die Technologiewahl folgt dem Anwendungsfall. Für uns bei Kapsch BusinessCom ist wichtig, bei allen Datensystemen auf dem neuesten Stand zu sein. Sowohl bei Edge Services mit Datenverarbeitung möglichst an Ort und Stelle, als auch in der Kapsch Shared Infrastructure oder in den Cloudlösungen unserer Partner Microsoft und SAP, wenn Daten standortübergreifend analysiert werden müssen. Nur so kann man garantieren, das jeweils Beste aus zwei Welten sinnvoll miteinander zu kombinieren.